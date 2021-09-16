«حديد الإمارات» تخفّض الأسعار

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة حديد الإمارات، في ختام مشاركتها في معرض الخمسة الكبار في دبي، أمس، تخفيض أسعار حديد التسليح (8 - 32 ملم)، بمقدار 348 درهماً للطن، تسليم سبتمبر، إلى 2610 دراهم، مقارنة بـ 2956 تسليم أغسطس، دعماً للقطاع، وحفاظاً على توازن السوق، لتظل أسعار حديد التسليح في الإمارات، ضمن الأسعار الأقل على المستويين الإقليمي والعالمي.

ونوه المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي للشركة، بدور الشركة في دعم الجهود الوطنية لتنويع بنية الاقتصاد، وتعزيز نموذج الاقتصاد المستدام القائم على المعرفة والابتكار.

وتستعد الشركة حالياً لمشاركة كبيرة وفعالة في معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول «أديبك 2021»، الذي يعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، نوفمبر المقبل، حيث تسعى الشركة إلى تعزيز حضورها في قطاع النفط والغاز في المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز