الإمارات للسحوبات تطلق أكبر جائزة من نوعها في الدولة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الإمارات للسحوبات، وهي شركة متخصصة بالتجارة والفعاليات تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن إطلاق مبادرة جديدة غير مسبوقة، تتمثل في سحب أسبوعي يستند إلى المسؤولية الاجتماعية المؤسّسية.

ويتيح السحب الأسبوعي فوز 7 مشاركين مضمونين بجائزة نقدية تبلغ قيمتها 77.777 درهم لكل منهم، كما يتأهل جميع المشاركين للسحب على الجائزة الكبرى، وتبلغ قيمتها 77.777.777 درهم وهي الأكبر من نوعها في تاريخ الإمارات.

وقال محمد العوضي، المدير الشريك في الإمارات للسحوبات: «تمثل المبادرة فرصة مميزة لتأسيس نشاط موجه نحو هدف معين، سيوفر قيمة أفضل للمشاركين، سواء من خلال مشترياتهم أم من خلال الاحتفاء بالفائزين أسبوعياً. كما أن هذه المبادرة تشكل رداً للجميل لمجتمعنا، من خلال مبادراتنا البيئية التي تندرج تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية المؤسّسية.

وتستند المبادرة إلى التزامنا بالوفاء بوعدنا «لأجل غدٍ أفضل». وإلى جانب إتاحة الفرصة للمقيمين في الإمارات لتحسين حياتهم، سنقوم بدعم برامج بيئية في أنحاء الدولة، ويعد برنامج الشعاب المرجانية في الفجيرة أول هذه البرامج».

وتعد الإمارات للسحوبات أول شركة سحوبات تقوم بإدراج بعدٍ اجتماعي وبيئي كبير في نموذجها التشغيلي. وسيدعم مشروعها البيئي الأول التنوع البيولوجي البحري، وذلك من خلال توفير الدعم لمشروع الفجيرة للشعاب المرجانية، والذي يهدف إلى زراعة أكثر من 1.5 مليون شعبة مرجانية. كما سيتبع هذا البرنامج البيئي برامج أخرى تُعنى بالبيئة والاستدامة.

ويمكن للمستهلكين المشاركة في السحب الأسبوعي من خلال شراء شعبة مرجانية بقيمة 50 درهماً عبر الإنترنت، من خلال الموقع الإلكتروني www.emiratesdraw.com أو عبر شبكة متنامية من تجار التجزئة المعتمدين ويمكن للمشاركين، عند التسجيل عبر الإنترنت، تحديد الرقم الذي سيختارونه والمكون من 7 أرقام، أو الاعتماد على النظام ليختار لهم رقماً بشكل عشوائي. وبمجرد تحديد الرقم يتم حجزه، بحيث لا يمكن لأي شخص آخر اختياره.

وعند القيام بعملية الشراء، يدخل المشتركون في السحب الأسبوعي، حيث يتمّ اختيار سبعة فائزين مضمونين بمبلغ قدره 77.777 درهماً لكل منهم. وعلاوة على ذلك، سيتأهل جميع المشتركين في السحوبات الأسبوعية بشكل تلقائي للمشاركة في السحب الكبير، والذي يتضمن ست فئات جوائز تشمل جائزة كبرى قدرها 77.777.777 درهماً عند مطابقة جميع الأرقام السبعة من اليمين إلى اليسار.

وسيتم بث السحب مباشرة كل سبت عند 7 مساءً على الموقع الإلكتروني لشركة الإمارات للسحوبات: www.emiratesdraw.com وعبر قنوات الشركة على يوتيوب وفيسبوك. وسيجري السحب الأول 25 سبتمبر 2021.

وحصلت الإمارات للسحوبات على جميع الموافقات المطلوبة من السلطات المحلية المعنية، وقامت بتجهيز وتنفيذ أفضل الممارسات العالمية لضمان أعلى مستويات الشفافية والعدالة.

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