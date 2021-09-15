عرض حصري لأعضاء «أمازون برايم» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كل من «أمازون» و«أنغامي» عن إطلاق عرض حصري لأعضاء برنامج أمازون برايم في الإمارات والسعودية يمنحهم فرصة الاستمتاع لمدة ستة أشهر بخدمة أنغامي بلَس، وهي فئة الاشتراك المميزة والمدفوعة من منصة أنغامي، المزود الرائد لخدمات البث الموسيقي في المنطقة، والتي توفر أفضل تجربة موسيقية للمستخدمين. وبعد الاشتراك المجاني لستة أشهر في خدمة أنغامي بلَس، سيحصل أعضاء برنامج أمازون برايم في الإمارات والسعودية على خصم بنسبة 50% على رسوم الاشتراك للأشهر الستة التالية.

ويتمتع أعضاء برنامج أمازون برايم في الإمارات والسعودية حالياً بمجموعة من المزايا الأخرى التي توفر الراحة والترفيه، مثل عروض التسوق الحصرية على مجموعة واسعة من المنتجات، وآلاف الأفلام والمسلسلات الشهيرة، التي تضم إنتاجات أمازون الأصلية مع خدمة «برايم فيديو»، بالإضافة إلى الألعاب المجانية والمحتوى المجاني داخل الألعاب من خدمة «ألعاب الفيديو من برايم».

وتشمل مزايا عضوية برنامج أمازون برايم في الإمارات خدمة التوصيل المحلي المجاني والسريع، مثل التوصيل المجاني خلال يوم واحد، والتوصيل المجاني خلال يومين، والتوصيل المجاني من أمازون الولايات المتحدة الأمريكية وأمازون السعودية، أما في الإمارات، فتشمل مزايا عضوية برنامج أمازون برايم خدمة التوصيل المجاني في اليوم نفسه للطلبات المؤهلة التي تزيد قيمتها على 100 درهم وتم إجراؤها قبل الساعة 12:00 ظهراً، بالإضافة إلى التوصيل المجاني خلال يوم واحد، والتوصيل المجاني من أمازون الولايات المتحدة الأمريكية وأمازون المملكة المتحدة.

وقال رونالدو مشحور نائب رئيس شركة أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نبحث باستمرار عن شتى الطرق التي تجعل حياة أعضاء برنامج أمازون برايم أسهل وأفضل وأكثر متعة كل يوم.

وإن التعاون مع شركة أنغامي هو خير دليل على شراكاتنا مع العلامات التجارية المحلية الرائدة وحرصنا الدائم على الابتكار نيابةً عن الأعضاء وتوفير أفضل تجربة ممكنة لهم. ويسعدنا أن نضع تجربة أنغامي بلَس بين أيدي أعضائنا في كل من الإمارات والسعودية ليستمتعوا بكل ما تقدمه هذه الخدمة، إلى جانب مزايا التسوق والتوفير والترفيه المتاحة ضمن عضويتهم في برنامج برايم.

وتوفر خدمة أنغامي بلَس لعشاق الموسيقى في المنطقة مجموعة من المزايا التي تشمل الأغاني والموسيقى الخالية من الإعلانات، والتحميلات اللامحدودة، وعرض كلمات الأغاني، والتحكم بالمقاطع الموسيقية من خلال التشغيل والإرجاع والتحريك والإعادة، ووصل العديد من الأجهزة، وهي جميعها مزايا استثنائية من خدمة الاشتراك المميزة والمدفوعة من منصة أنغامي.

من جهته، قال إيلي حبيب الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة أنغامي: «باعتبارنا منصة البث الموسيقي الرائدة في المنطقة التي تتيح لمستخدميها الوصول إلى أكثر من 57 مليون أغنية عربية وعالمية، يسرنا تقديم هذا العرض الحصري لأعضاء برنامج أمازون برايم في الإمارات والسعودية.

أعضاء أمازون برايم في كلا البلدين سيحصلون الآن على فرصة بث وتنزيل أجمل الأغاني والمقطوعات الموسيقية في المنطقة، إضافة إلى البودكاست والاستمتاع بخاصية الراديو المباشر، وذلك مجاناً لمدة ستة أشهر مع خصم إضافي بنسبة 50% للأشهر الستة التالية. وتحرص أنغامي على جعل تجربة عشاق الموسيقى أسهل من أي وقت مضى ليغوصوا بالكامل في عالم أنغامي بلَس».

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