«كنزي» منصة قائمة على مفهوم «تسوَّق لتربح» تنطلق في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

انطلقت منصة التجارة الإلكترونية «كنزي»، القائمة على المكافآت ومقرها دبي، رسمياً، في دولة الإمارات لتمنح عملاءها فرصة الفوز بالعديد من الجوائز الجذابة وعالية القيمة من خلال نموذج الأعمال المبتكر «تسوَّق لتربح». وتُعد المنصة التي أُطلقت مؤخراً إحدى منصات التجارة الإلكترونية القليلة والاستثنائية في دولة الإمارات ومنطقة والشرق الأوسط التي تتيح للمتسوقين فرصة الفوز بجوائز فاخرة مع كل عملية شراء!

تأسست منصة التجارة الإلكترونية المتمحورة حول العملاء لتوفير تجربة شراء ممتعة ومجزية عبر نموذج أعمالٍ أصبح مألوفاً وشائعاً بصورة متزايدة بين العملاء في المنطقة. يُعد هذا النموذج بسيطاً للغاية.

فمع كل عملية شراء لأحد المنتجات المتوفرة على تطبيق KANZI أو الموقع الإلكتروني، سيحظى العملاء على الفور بتذكرة مجانية تؤهلهم للدخول في سحب يترتب عليه فرصة الفوز بجوائز قيمة! ستقوم Kanzi بتوفير ما لا يقل عن 8 إلى 10 حملات متنوعة على المنتجات والجوائز في نفس الوقت. ولضمان تحقيق الشفافية الكاملة والنزاهة في عملية اختيار الفائزين، سيشرف أحد ممثلي اقتصادية دبي على جميع سحوبات جوائز كنزي.

تفتخر الشركة الناشئة المبتكرة بتقديم منتجات عملية وضرورية يتم بيعها بأسعار معقولة مثل الأكواب المستدامة، الأقلام المضادة للبكتيريا، الدفاتر المصنوعة من القطن/ الفلين، أقلام الفلين، التي تقترن جميعها بجوائز فاخرة تشمل السيارات، حقائب اليد، السبائك الذهبية، الأجهزة الإلكترونية وجوائز أخرى كثيرة.

علاوة على ذلك، تتبنى Kanzi نموذج أعمال صديق للبيئة يراعي مفهوم المسؤولية الاجتماعية من خلال اختيار المنتجات ومواد التغليف الأقل ضرراً بالبيئة، والتي تسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفيما يتعلق بالجانب الخيري، سيتبرع فريق العمل لدى Kanzi بجزء من إيراداته لمنظمات غير ربحية معتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تنفرد Kanzi عن بقية منصات التجارة الإلكترونية المماثلة ببرنامج الولاء المميز الذي يتم تقديمه للعملاء من خلال نقاط «Koinz»، وهي ميزة تفاعلية داخل التطبيق تمكّن المستخدمين من اكتساب النقاط بناءً على عدة عوامل، مثل إحالة العملاء الجدد وعدد المشاركات وشراء كمية محددة من المنتجات. علاوة على ذلك، سيتمكن المستخدمون من اكتساب شارات افتراضية مختلفة بناءً على النقاط التي يكسبونها من عمليات الشراء المختلفة ومشاركاتهم في الحملات.

وفي إطار تعليقه على إطلاق Kanzi، قال رامي حمدان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Kanzi: «نحن سعداء بإطلاق منصة Kanzi رسمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. عبر منصة كنزي، سنمنح كل متسوّق فرصة خالية من المخاطر لتجربة الرفاهية، فضلاً عن شراء منتجات عملية وصديقة للبيئة بأسعار مناسبة. يتمحور اهتمامنا في كنزي حول العملاء وتجربة الشراء عبر المنصة، ونحن نبذل قصارى جهدنا لإضفاء البهجة والسعادة على حياتهم».

تأسست منصة Kanzi بهدف تمكين جميع سكان دولة الإمارات من «تجربة الرفاهية» باعتبارها انعكاساً لأسلوب الحياة الفاخر في دبي، وذلك من خلال منصة إلكترونية للمكافآت تمتاز بالبساطة والإثارة. وتخطط الشركة أيضاً للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي في غضون الأشهر القليلة المقبلة في ظل نمو عملياتها.

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