«دراجون أويل» تستضيف مؤتمر ومعرض جمعية مهندسي البترول في دبي 21 سبتمبر

المصدر: دبي- البيان

تستضيف شركة «دراجون أويل»، منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، الدورة السابعة والتسعين للمؤتمر والمعرض التقني السنوي، التابع لجمعية مهندسي البترول، والذي يعقد تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

ويعقد المؤتمر بحضور شخصي في مركز دبي التجاري العالمي، وعبر الإنترنت، في الفترة بين 21 إلى 23 سبتمبر 2021، بمشاركة المتحدثين والمحاورين التنفيذيين المؤثرين، وقادة الصناعة، عبر ندوات تغطي الحلول الحالية، والتقنيات الصاعدة في مجال الاستكشاف والإنتاج.

ويلقي كلمة الافتتاح، معالي سعيد محمد أحمد الطاير رئيس مجلس إدارة شركة «دراجون أويل»، يليها كلمة ترحيب من المهندس على راشد الجروان الرئيس العام للمؤتمر، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»، وبعدها كلمة الدكتور توم بلاسينجيم رئيس جمعية مهندسي البترول لعام 2021، رئيس وأستاذ هندسة البترول بجامعة تكساس إي أند إم.

ويتضمن برنامج المؤتمر، الذي يتواصل على مدى 3 أيام، جلسة عامة رئيسة، و5 جلسات نقاشية، و5 جلسات إقليمية خاصة، وأكثر من 60 جلسة تقنية لتبادل المعرفة.

وتعقد الجلسة الرئيسة للمؤتمر، تحت عنوان «رحلة النفط والغاز الجديدة: المرونة والابتكار وخلق القيمة»، ويديرها المهندس علي الجروان الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل».

ويشارك في الجلسة الرئيسة أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، وعمر عبيد الناصري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البرية، وأرنو بروياك رئيس الاستكشاف والإنتاج في توتال إنرجي، وفاديم ياكوفليف نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي لعمليات التنقيب والإنتاج، غازبروم نفت، وأوليفييه لو بوش الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير.

وستتبع هذه الجلسة 5 جلسات نقاشية، بمشاركة الخبراء من جميع أنحاء العالم، لمناقشة الأفكار والدراسات والأبحاث حول خطط التنمية لما بعد الجائحة، وأهداف مستوى «صافي-صفر»، وابتكارات الطاقة الجديدة، والتكنولوجيا، والمشاريع الأخرى.

وتعقد الجلسة النهائية، التي تحمل عنوان (Energy Mix Collaboration)، بإدارة فريد الهاشمي مدير العمليات في شركة «دراجون أويل»، رئيس لجنة البرنامج للمؤتمر والمعرض التقني السنوي لجمعية مهندسي البترول 2021.

ويعتبر الاجتماع السنوي لجمعية مهندسي البترول، حدثاً كبيراً لمحترفي النفط والغاز، والذي يتميز بأجندة واسعة من الجلسات المليئة بالأوراق الفنية، التي استعرضتها اللجنة والمصممة لتشجيع التقدم المتنوع والمتعدد الأوجه في صناعة النفط والغاز.

وسيضم المعرض التابع للمؤتمر، أكثر من 30 شركة من 12 دولة، تعرض مجموعة واسعة من التقنيات الحالية والمستقبلية، مع عروض توضيحية، وشاشات تفاعلية تقدم للزوار تجربة جذابة لاكتشاف أحدث التقنيات والشبكات.

جدير بالذكر، أنه سيتم مناقشة 400 ورقة فنية في مختلف الموضوعات ذات الصلة، تم اختيارها من 2000 ورقة بحثية، بهدف رئيس، هو تبادل المعلومات وأفضل المعارف.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في صناعة الطاقة، سيعقد معرض ومؤتمر «غازتك»، جنباً إلى جنب، مع المؤتمر والمعرض التقني السنوي التابع لجمعية مهندسي البترول، في الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر، في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيتيح الموقع المشترك للزوار، زيارة معرضين دون الحاجة إلى التسجيل مرتين، وستتاح لهم الفرصة للتفاعل مع مجموعة أوسع من العارضين، الذين يخدمون مجال الطاقة على مستوى عالمي.

ويمتلك المؤتمر والمعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول، تاريخاً عريقاً منذ أول دوراته التي أقيمت في عام 1924، حيث جذب أعظم العقول في مجال الاستكشاف والإنتاج من جميع أنحاء العالم.

ويوفر المؤتمر فرصة للتعلم والتعاون، من خلال تنظيمه لعدد من ورش العمل والمنتديات والدورات التدريبية، بينما سيشمل المعرض أحدث التقنيات في هذه الصناعة من جميع أنحاء العالم.

والجدير بالذكر، أن المؤتمر والمعرض الفني السنوي لعام 2021، سيعقد شخصياً، مع الالتزام بإرشادات الصحة والسلامة الأكثر صرامة، وفقاً لتوجيهات حكومة دبي، ومعايير السلامة العالمية المعتمدة من قبل مكتب فيرتاس للإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى معايير الأماكن الآمنة الخاصة بمركز دبي التجاري العالمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز