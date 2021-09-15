معرض دبي للطيران 2021 يستقطب أبرز جهات القطاع من السعودية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة من أبرز الشركات في قطاع الطيران السعودي عن مشاركتها في معرض دبي للطيران 2021، الذي سيقام خلال الفترة 14 إلى 18 نوفمبر، وسيجمع كبرى الهيئات العالمية في قطاعي الطيران والدفاع، حيث ستستعرض الشركات السعودية منتجاتها المبتكرة وخدماتها المتطورة، فضلاً عن عقد شراكات مهمة لدعم قطاعي الطيران والدفاع.

وتتضمن الجهات السعودية المشاركة في المعرض كلاً من، الهيئة العامة للصناعات العسكرية والهيئة العامة للطيران المدني، والشركة السعودية للطيران والشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركة التابعة لها شركة الإلكترونيات المتقدمة، إضافة إلى الخطوط الجوية العربية السعودية، مع أكاديمية أكسفورد السعودية للطيران والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المهندس منير بخش، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات: «آلت الجائحة العالمية إلى تداعيات ضخمة على قطاع الطيران، لا سيما على شركات التصنيع وخطوط الطيران والمطارات وشركات الدفاع الجوي. وتتيح المشاركة في معرض دبي للطيران فرصة مهمة للتعرّف عن كثب على رؤية اللاعبين الأساسيين في قطاع الطيران، واستشراف مستقبله في مرحلة ما بعد الأزمة، وتحديد السبيل الأمثل لتعافيه وانتعاشه، إضافة إلى إيجاد فرص جديدة لبناء شراكات مهمة».

وأضاف: «سنسلط، خلال مشاركتنا في المعرض، الضوء على القدرات الهندسية الكبيرة وخدمات صيانة الطائرات المتقدمة التي تتميز بها الهيئات والشركات السعودية، كما سنقدم بوابة مشتركة تمكّن الشركات الخارجية من التعاون وعقد شراكات مهمة مع الشركات السعودية الرائدة في مجال هندسة الطيران وصيانة الطائرات، من خلال تقديم المشاريع التجارية والمختصة بالشؤون الدفاعية والفوز بها وتنفيذها في المملكة».

ومن جهته، قال تيموثي هاوز، المدير الإداري لشركة تارسوس «إف آند إي»، الجهة المنظمة لمعرض دبي للطيران 2021: «نتطلع إلى استضافة الشركات السعودية في معرض دبي للطيران لهذا العام، لتقدم منتجاتها الجديدة، وتستعرض تقنياتها المبتكرة المتطورة، إذ تشكل إضافة مهمة للمعرض، من خلال طرح رؤيتها المستقبلية لقطاعي الطيران والدفاع، في إطار جهودها لدعم نمو القطاعين في المنطقة».

وتركز المملكة بشكل كبير على عملية التحول الرقمي، إلى جانب دعمها لقطاعات مختلفة تتضمن قطاعي الطيران والدفاع، كجزء من خطتها لتنويع موارد الاقتصاد. وعقدت شركة الإلكترونيات المتقدمة اتفاقاً مع معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة لتصنيع نظام الطائرة من دون طيار، حارس الأجواء، لمهمات المراقبة والاستطلاع، في إطار دعمها لمسيرة التحول الرقمي للمملكة.

ومن جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن إتاحة 74 فرصة موجهة في سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية السعودية، في خطوة مهمة لتوطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول عام 2030. كما أطلقت منصة تسوق رقمية تسمح للمستثمرين المعتمدين بدخول قطاع الصناعات العسكرية المحلية بسهولة، وإيجاد الفرص المتوفرة للتوطين.

وعقدت الشركة السعودية للصناعات العسكرية أخيراً اتفاقية مع شركة البحري، الشركة السعودية العالمية الرائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، تقدم بموجبها البحري طيفاً واسعاً من الخدمات اللوجستية الداخلية والخارجية للشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية.

ويُقام معرض دبي للطيران 2021 تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حاكم دبي، رعاه الله، ضمن دبي ورلد سنترال في موقع معرض دبي للطيران من 14 إلى 18 نوفمبر 2021.

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