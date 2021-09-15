افتتاح «كورتيارد مول» في مدينة الرياض في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة البلديات والنقل عن افتتاح «كورتيارد مول»، بالتعاون مع شركة مُدن العقارية، والذي يعد أول سوق مجتمعي من نوعه في مشروع مدينة الرياض في أبوظبي، بهدف تلبية الاحتياجات المتوقعة لسكان المنطقة في المستقبل وتطوير المشهد العمراني للإمارة، وذلك ضمن استراتيجيتها لتطوير المناطق والمجمعات السكنية في إمارة أبوظبي، وتوفير الخدمات التي تعزز من جودة الحياة فيها.

ويعد المركز التجاري الجديد نموذجاً لشكل سلسلة الأسواق المجتمعية المستقبلية التي تعمل دائرة البلديات والنقل على تنفيذها، وذلك بالتعاون والعمل مع القطاع الخاص، ضمن استراتيجية الدائرة الرامية إلى تطوير مراكز ومساحات مجتمعية متميزة في أبوظبي، وتوفير وجهات استثنائية تواكب تطلعات السكان مع بنية تحتية حديثة وفق أعلى المعايير الدولية.

حضر الافتتاح كل من عبدالله الساهي وكيل دائرة البلديات والنقل، ويوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية، وأحمد الشيخ الزعابي مدير إدارة التنفيذ في شركة مدن العقارية.

وتشمل العلامات التجارية في المركز الجديد، الذي يمتد على مساحة 25 ألف قدم مربعة، مجموعة مختارة من المطاعم والمقاهي بالإضافة إلى خيارات متنوعة من المحال والمتاجر، تتضمن 7 مطاعم ومقاهٍ و12 متجراً. وكانت مجموعة اللولو العالمية قد حصلت مسبقاً على ترخيص تشغيل فرعها الجديد لمجموعة «اللولو سوبر ماركت» ضمن «كورتيارد مول» لتلبية احتياجات السكان.

وأشار عبدالله الساهي، وكيل دائرة البلديات والنقل إلى أهمية تطوير مساحات مجتمعية تتناسب مع النمو العمراني والسكاني في أبوظبي، وأضاف: «نعمل في الدائرة بشكل متواصل على قراءة البيانات الخاصة بالتطور العمراني والسكاني في جميع أنحاء الإمارة، ووضع الخطط وتنفيذها على أساس هذه البيانات كجزء من رؤيتنا الاستراتيجية في استشراف المستقبل حتى الخمسين عاماً المقبلة. واليوم؛ يشكل المركز الجديد خطوة جديدة في تطوير جودة الحياة لسكان المنطقة والإمارة ودعم النمو الاقتصادي المستدام، ما يعزز مكانة أبوظبي واحدة من أفضل الوجهات في العالم للحياة والعمل».

من جانبه، قال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية: «تعد أبوظبي من أهم الأسواق الاقتصادية في المنطقة، وخصوصاً بعد النجاح الكبير الذي حققته دولة الإمارات في المرحلة الأخيرة وكيفية تعاملها مع المتغيرات العالمية. واليوم؛ نحن سعداء بافتتاحنا فرعنا الـ214 لنكون جزءاً من مشروع غاية في الأهمية للمساهمة في تعزيز النمو المستدام بما يضمن رفاهية المجتمع والسكان، وتوفير تجربة تسوق متميزة في مدينة الرياض والمنطقة».

الجدير بالذكر أن مشروع مدينة الرياض، الذي يقع على بعد 30 كم فقط من مدينة أبوظبي، سيشكل أحد أكبر المجمعات السكانية في إمارة أبوظبي، إذ يوفر جميع المقومات التي تضمن نمط حياة مُستداماً ومتميزاً لما يزيد على 200 ألف ساكن. وستتميز المنطقة السكنية في المشروع بأحدث المرافق مثل الحدائق والمدارس والمتاجر والمساجد والمراكز الطبية والمجتمعية.

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