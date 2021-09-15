دومينوز المزود الرسمي للبيتزا في إكسبو 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الآمار الغذائية، المشغل الرائد لـQSR والوكيل الحصري لعلامة دومينوز بيتزا في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وأفغانستان وباكستان والوكيل الحصري لعلامة دانكن في مصر والمغرب، عن اختيار دومينوز بيتزا مزود البيتزا الرسمي لإكسبو 2020.. والجدير بالذكر أنه ستتولى دومينوز مسؤولية تلبية احتياجات العملاء من جميع أنحاء العالم في الفترة التي تسبق الافتتاح الكبير للمعرض العالمي المقبل. والجدير بالذكر أن متجر دومينوز في إكسبو قد تم افتتاحه وهو على كافة الجهوزية لخدمة العلماء حتى قبل إطلاق الحدث.

ويقع متجر دومينوز بيتزا في جناح الفرص، ويبني الجناح على التاريخ الحضري الغني لـ«الساحة» وأهميتها العالمية مكاناً يتواصل فيه الناس عبر العمر واللغة والثقافة ومن خلال الخبرات الإنسانية المشتركة. بالشراكة مع إكسبو 2020، ستقوم شركة الآمار الغذائية ودومينوز بيتزا بتقديم 50 تذكرة مجانية يومياً لدخول إكسبو.

سيستقبل إكسبو 192 دولة وملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم في 182 يوماً من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. سيختبر الزوار أنشطة ديناميكية ومتنوعة، بما في ذلك الابتكار والثقافة والفن والطعام والموسيقى والرياضة من كل أنحاء العالم.

وقال شوبيت تاندون الرئيس التنفيذي للعمليات - دومينوز بيتزا - الأسواق الدولية: «يسعدنا للغاية أن نكون مستعدين لمعرض إكسبو 2020 قبل الافتتاح الكبير. هذه هي حصيلة عملنا الدؤوب وطموحنا إلى أن نكون الأوائل في كل ما نقوم به - إكسبو مثال جيد على هذه النية. يمكن لعملائنا دائماً الاعتماد على الجودة والذوق الذي نشتهر به في جميع أنحاء العالم».

وقال فيليبو سغاتوني الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة الآمار الغذائية: «نظراً لكون دومينوز واحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة في المنطقة، يتم الحفاظ على أعلى المعايير في كل ما نقوم به. نحن فخورون بربط شركة الآمار الغذائية ودومينوز بمثل هذا الحدث العالمي ونعمل بجد منذ الإعلان في عام 2019. ونتطلع إلى الترحيب بزوار إكسبو في المكان».

وأطلقت دومينوز 4 عروض إكسبو لهذا الحدث الخاص. يمكن للعملاء الاختيار من بين «وجبة لأربعة أشخاص»، وتشمل 2 بيتزا متوسطة، و2 طبق جانبي، ومشروباً؛ «الوجبة الكبيرة لـ6 أشخاص»، والتي تشمل 3 بيتزا متوسطة، الدجاج الفاخر، بطاطا ودجز، ومشروباً؛ «وجبة التجمع»، مع 3 بيتزا كبيرة، تشيكن كيكرز، أجنحة دجاج، خبز بالجبن، ومشروب؛ أو «الوجبة الحلوة»، التي تشمل 3 بيتزا متوسطة، خبز بالجبن، بطاطا ودجز، كراونيز ومشروباً.

بالشراكة مع إكسبو 2020، ستقوم شركة الآمار الغذائية ودومينوز بيتزا بتوزيع 50 تذكرة من إكسبو 2020 يومياً للعملاء من أي متجر دومينوز بيتزا في الإمارات العربية المتحدة، حتى نهاية المعرض في 31 مارس 2022.

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