«حرة مطار الشارقة» تستعرض قدراتها اللوجستية في الخمسة الكبار

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، مشاركة ناجحة في الدورة الثانية والأربعين من معرض «ذا بيغ فايف» الخمسة الكبار المتخصص في قطاع البناء والتشييد، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة 12-15 سبتمبر الجاري.

حيث حققت منصة الهيئة نجاحاً كبيراً عبر استقطابها لممثلي كبرى الفعاليات الاقتصادية والمعنيين بقطاع البناء والتشييد من مختلف الدول المشاركة في المعرض.

كما استطاعت تحقيق مستهدفاتها عبر استعراض قدراتها اللوجستية ومنظومة الخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجات قطاع البناء والتشييد، من بنية تحتية متطورة ومستودعات حديثة متعددة الأغراض، ومجموعة متنوعة من قطع الأراضي التي تبدأ مساحتها من 2,500 متر مربع.

وقد أظهر عدد كبير من المستثمرين الذين زاروا منصة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي اهتمامهم بما تقدمه من خدمات متميزة وقيمة مضافة تنعكس على الشركات العاملة فيها باعتبارها وجهة للشركات المتخصصة في قطاع البناء والتشييد والصناعات المتعلقة بها في المنطقة.

كما نالت مجموعة الحلول التي تقدمها في هذا القطاع الحيوي إعجاب المستثمرين، لقدرتها على تلبية متطلباتهم وتمكينهم من دخول أسواق جديدة وتنمية أعمالهم والوصول إلى أقاليم أوسع.

نجاح

وقال سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي: «لقد كانت مشاركتنا في واحدة من أكبر الفعاليات المتخصصة في مجال الإنشاءات والمقاولات في منطقة الشرق الأوسط ناجحة بكل المقاييس.

حيث استطاعت منصة الهيئة أن تجتذب عدداً كبيراً من المستثمرين العالميين إليها للاستفسار عن المزايا التنافسية التي تقدمها المنطقة، والتي أهلتها لاحتضان كبرى الشركات العالمية في قطاع البناء والتشييد.

كما تمكن فريق عمل الهيئة خلال أيام المعرض من إجراء لقاءات مع العديد من الفاعلين والمختصين في هذا القطاع، والذي من شأنه دراسة مستقبل قطاع الإنشاءات والعقارات والبناء عموماً ونقلها للمستثمرين لدينا، فضلاً عن الاطلاع على أحدث المشروعات الجديدة وتدارس الفرص الاستثمارية التي يجب أن توفرها المنطقة مستقبلاً ليتم على ضوئها تطوير الخدمات بما يلبي احتياجات العاملين في هذا القطاع».

مزايا تنافسية

وحرصت حرة مطار الشارقة الدولي خلال أيام المعرض على استعراض خدماتها المتنوعة للمستثمرين، والتي جعلتها من أهم المناطق الحرة في المنطقة، فضلاً عن تسليط الضوء على مزاياها التنافسية من تسهيلات جمركية.

كما تشمل الحوافز والمزايا الأخرى للمستثمرين في المنطقة الملكية الكاملة للأعمال بنسبة 100%، وإعادة رأس المال والأرباح بنسبة 100%، وإعفاء من ضرائب الدخل على الشركات والأفراد بنسبة 100%.

وإعفاء من الضرائب على الصادرات والواردات بنسبة 100%، وخدمات على مدار الساعة كامل أيام الأسبوع، إلى جانب التراخيص التي يتم إصدارها خلال ساعة واحدة، وإنجاز عمليات الشحن والتخليص الجمركي بشكل فوري، وخدمات الأمن والطوارئ المتوفرة على مدار الساعة، وتوفر مساكن العمال ضمن المنطقة الحرة.

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