«مهرجان دبي للمفروشات 2021» ينطلق 19 سبتمبر الجاري

المصدر: دبي- البيان

تنطلق الدورة الثالثة من «مهرجان دبي للمفروشات 2021»، خلال الفترة ما بين 19 إلى 30 سبتمبر الجاري، حيث تقدم مجموعة من التخفيضات والعروض الترويجية وغيرها، في مجال التجهيزات والمفروشات المنزلية، في عدد من مراكز التسوق والمتاجر المنتشرة في مختلف أنحاء إمارة دبي.

ويتيح هذا المهرجان السنوي - الذي تتولى تنظيمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - الفرصة للمقيمين، لإعادة تجديد منازلهم أو فللهم، حيث يقدم مجموعة من الأفكار المبتكرة، والعروض المتنوعة، على أحدث قطع الأثاث والتجهيزات المنزلية، بمشاركة عدد من أكبر متاجر المفروشات والتجهيزات المنزلية.

كما يمكن للمتسوقين المشاركة في عدد من السحوبات على جوائز مميزة، فضلاً عن خوض تجارب في الأسواق المتخصصة، وكذلك المشاركة في ورش العمل المختلفة، التي تقام في مختلف أنحاء دبي.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يسعدنا أن نشهد بداية دورة جديدة من مهرجان دبي للمفروشات، الذي يشغل مكانة متميزة على قائمة فعاليات دبي السنوية، حيث يتيح فرصة مثالية لسكان وزوار دبي، لاستكشاف أبرز علامات ومتاجر التجهيزات المنزلية والأثاث، التي تمثل جزءاً أساسياً من قطاع التجزئة في دبي..

وحرصنا خلال هذه الدورة، على التعاون مجدداً مع شركائنا، لتقديم دورة جديدة عالمية المستوى، في وقت مناسب من العام، حيث يتزايد اهتمام أصحاب المنازل والمستأجرين بتغيير الديكورات الداخلية لمنازلهم، وكذلك تجديد المنتجات التي توضع في الساحات الخارجية، استعداداً لموسم الشتاء».

وتلتزم جميع مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في مهرجان دبي للمفروشات، بإجراءات ومعايير الصحة والسلامة، مثل التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

ويقام مهرجان دبي للمفروشات هذا العام، بالشراكة مع الراعي الرئيس، بطاقة «ماستر كارد» من بنك رأس الخيمة الوطني.

ويقدّم المهرجان للمتسوقين، أحدث تشكيلات المفروشات، التي تحمل توقيع أشهر العلامات العالمية، وأيضاً تستعرض المتاجر المحلية أفكاراً متجددة من المنتجات المميزة. كما أنه يعد أفضل توقيت للعملاء الراغبين بإعادة تجديد إطلالة غرف النوم أو المعيشة أو المطابخ أو الحدائق المنزلية، أو إضافة لمسات من التجديد على المنازل بكاملها.

وتشارك في العروض الترويجية التي يقدّمها المهرجان، مجموعة من أكبر متاجر المفروشات والتجهيزات المنزلية، بما فيها شاتلز آند مور، وهايما، وموود، والسالم لتجارة السجاد، وفراتو، وإنتيريورز، وإيكيا، وبوتري بارن، وبوتري بارن كيدز، وهومز آر أس، وويست إلم، وإيس، وموجي، و2XI، وذا ماترس ستور، وويليامز سونوما، وذا ون وغيرها الكثير، لتقدّم تخفيضات قيمة على تشكيلاتها من قطع الأثاث والأجهزة والأكسسوارات وغيرها.

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