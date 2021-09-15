تعاونية أم القيوين تفتح باب استكمال الاكتتاب على أكثر من 370 ألف سهم

المصدر: دبي – البيان

أعلنت تعاونية أم القيوين بإدارة تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة عن استكمال الاكتتاب لرأس المال على 370.399 سهماً، بهدف زيادة حجم الاستثمار بتجارة التجزئة.

وذلك من 15 سبتمبر ولغاية 21 سبتمبر 2021 لمواطني الدولة حملة جوازات سفر إمارة أم القيوين، إذ سيتم الاكتتاب من خلال «آفاق الإسلامية للتمويل» في مقر النادي العربي الثقافي الرياضي بأم القيوين.

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة تعاونية أم القيوين ناصر التلاي: إننا نهدف من استكمال الاكتتاب إلى رفع رأس المال التشغيلي لتشغيل المركز التجاري السكني الذي يحتوي على هايبرماركت (تعاونية) ومحلات تجارية وشقق سكنية مع جميع الخدمات والمرافق الترفيهية وفقاً لأحكام عقد تأسيس جمعية أم القيوين التعاونية ونظامها الأساسي وعقد الإدارة والتشغيل مع تعاونية الاتحاد، مشيراً إلى أن تعاونية أم القيوين أنُشئت لتوفر أفضل الخدمات للمستهلكين وبأسعار تنافسية.

ولفت إلى أن استكمال الاكتتاب سيزيد من رأس المال وسيساهم في تعظيم الفوائد وخلق فرص استثمارية وتوفير المنتجات المتنوعة ذات المواصفات العالمية تحت سقف واحد وتلبية احتياجات أفراد المجتمع إلى جانب تقديم الدعم للقطاع الاجتماعي لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، لافتاً إلى أن المبلغ الإجمالي لرأس مال الاكتتاب سيصل إلى أكثر من 50 مليون درهم بعد استكماله.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي أن تعاونية الاتحاد تمتلك قدرات وخبرات عالية في السوق المحلي بمجال البيع بالتجزئة وإدارة وتشغيل التعاونيات والمراكز التجارية، إذ إن لها تجارب سابقة في إدارة التعاونيات التي أسفرت عن نجاحها وتحقيقها للأهداف والرؤية الموضوعة وفق الجدول الزمني المحدد.

مشيراً إلى أن استكمال الاكتتاب لرأس المال جاء وفق استراتيجية وخطط موضوعة مسبقاً لتوفير أرقى الخدمات وأجودها بأسعار تنافسية لقاطني إمارة أم القيوين والمناطق المجاورة لها.

وأضاف إنه يمكن للمواطنين الاكتتاب في مقر النادي العربي الثقافي الرياضي في إمارة أم القيوين في الفترة المذكورة، علماً أن الحد الأدنى للاكتتاب 500 سهم تقدم قيمته بموجب شيك بنكي معتمد أو بالخصم المباشر من حساب الشخص المؤهل لدى البنك.

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