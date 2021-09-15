مجموعة بن حم تفتتح مركز «خيمة زمان للتسوق» في دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتح الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم مساء أمس، خيمة زمان للتسوق فرع دبي، بحضور رجل الأعمال السعودي علي بن سليمان الشهري والشيخ أحمد بن مسلم بن حم المدير التنفيذي لمجموعة بن حم والشيخ عبدالله بن مسلم بن حم ومحبوب بن النقش مدير سوق خيمة زمان.

ويقع السوق في منطقة ديرة، وعلى مساحة 17000 ألف قدم مربع يشغل مركز خيمة زمان في دبي 80 قسماً تقدم منتجات متنوعة شملت جميع الأصناف، بالإضافة إلى أن «خيمة زمان للتسوق» وفرت أكثر من 200 فرصة عمل.

وبعد الافتتاح تجول الشيخ مسلم بن حم والحضور على أجنحة وأقسام السوق، واستمع من العاملين إلى شرح عن المعروضات، وما يقدمونه للزوار من سلع ومنتجات محلية وعالمية.

وأشاد بن حم بجهود القائمين على «خيمة زمان للتسوق»، والتي توفر منتجات متنوعة من مختلف الدول، لافتاً إلى أهمية التنوع الثقافي المنعكس على الزائرين لمركز التسوق.

ويعتبر سوق «خيمة زمان للتسوق» إضافة نوعية للمراكز التجارية الموجودة في الدولة، ليمثل متنفساً ترفيهياً ووجهة تسوق شاملة تستقطب علامات تجارية محلية وعالمية ودعماً للعديد من المزودين المحليين والمشغلين ومقدمي الخدمات.

وللحفاظ على سلامة الموظفين والمتسوقين تم إجراء فحوصات «كوفيد 19» لجميع الموظفين بالمتاجر من أجل الاطمئنان على الصحة العامة، وهذا الفحص سيتم إجراؤه أسبوعياً، كما تم تركيب بوابات فحص حراري في جميع مداخل السوق للتأكد من السلامة العامة.

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