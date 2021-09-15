موانئ دبي العالمية تستثمر 1.53 مليار درهم في رابع رصيف بلندن

المصدر: لندن - البيان

أعلنت «موانئ دبي العالمية» أنها ستبدأ العمل الشهر المقبل في رصيف رابع جديد في مركزها للخدمات اللوجستية بميناء لندن جيتواي، من أجل زيادة مرونة سلسلة التوريد وتوفير مزيد من الطاقة الاستيعابية لأكبر السفن في العالم.

ويمثِّل مبلغ 300 مليون جنيه إسترليني (1.53 مليار درهم) - الذي يعتمد على الاستثمار الذي خصصته «موانئ دبي العالمية» في بريطانيا على مدار العقد الماضي، والذي يبلغ ملياري جنيه استرليني - الخطوة التالية من قبل المزوِّد العالمي الرائد للخدمات اللوجستية الذكية في سعيها لتقديم حلول سلسلة التوريد المتكاملة للعملاء.

وصرَّح سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» قائلاً: يسعدني أن أعلن أننا سنمضي قدماً في تنفيذ أحدث استثماراتنا الكبيرة في المملكة المتحدة، والتي ستمنح ميناء لندن جيتواي طاقة استيعابية أكبر من أي ميناء آخر في البلاد تمكنه من التعامل مع أكبر السفن في العالم. وسيسمح الرصيف الرابع الجديد في ميناء لندن جيتواي، الذي سيكون ركيزة مركزية «لميناء تيمز الحر»، لمزيد من العملاء بالاستفادة من الموانئ والخدمات اللوجستية ذات المستوى العالمي، فضلاً عن اتصال عالمي لا مثيل له، وذلك على أعتاب أكبر سوق استهلاكي في أوروبا. وتخطط «موانئ دبي العالمية» لتتبوأ مكانها في قلب المستقبل التجاري لبريطانيا، ويبرهن هذا الاستثمار أن لدينا الطموح والموارد لتعزيز النمو ودعم الأعمال وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.

وسيكون ريشي سوناك، عضو البرلمان ومستشار الخزانة البريطاني، ضيف الشرف في حفل الإطلاق التجاري اليوم «لميناء تيمز الحر» في فندق «سافوي هوتيل» بالعاصمة البريطانية لندن.

وأضاف سلطان بن سليّم: ستنشئ موانئنا الحرة الجديدة مراكز وطنية للتجارة والابتكار ورعاية الأعمال التجارية، وستجذب المزيد من الاستثمار لتجديد المجتمعات ورفع مستوى المملكة المتحدة. إن الجمع بين الموانئ والأعمال التجارية معاً للاستثمار في مناطقها أمر بالغ الأهمية لقصة نجاح الموانئ الحرة ؛ ولهذا السبب، أنا أشعر بسعادة غامرة لأن «موانئ دبي العالمية» ستستثمر 300 مليون جنيه استرليني لدعم «ميناء تيمز الحر» من أجل خلق فرص جديدة وتعزيز النمو ودعم الوظائف المحلية.

وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2021، شهد ميناء لندن جيتواي حجم مناولة قياسياً بلغ 888,000 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بزيادة تقدر بأكثر من 23% عن أفضل أداء سابق في النصف الأول من العام. وسيرفع الرصيف الرابع الجديد من الطاقة الاستيعابية بمقدار الثلث وسيتزامن اكتماله مع تسليم مجموعة جديدة من سفن الحاويات التي تبلغ سعتها 24,000 حاوية نمطية قياس 20 قدماً في 2023/2024، والتي سيتم تشغيلها جميعاً بين آسيا وأوروبا.

وستشكل «موانئ دبي العالمية - لندن جيتواي» جنباً إلى جنب مع «ميناء تيلبوري» و«مصنع فورد في داجنهام»، ميناء تيمز الحر بعد أن منحته الحكومة وضع «ميناء حر» في وقت سابق من هذا العام، حيث يحرز الشركاء حالياً تقدماً ملموساً في دراسة الجدوى بهدف الحصول على الاعتماد الرسمي. كما تم منح «موانئ دبي العالمية - ساوثهامبتون» وضع «ميناء حر» كجزء من «ميناء سولنت الحر»، مما يعزز الدور الحيوي لكلا مركزي الخدمات اللوجستية في التجارة الدولية للمملكة المتحدة.

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