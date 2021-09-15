مجموعة "أغذية" تكمل صفقة الاستحواذ على شركة "أطياب" في مصر

المصدر: البيان

أعلنت "مجموعة أغذية ش.م.ع"، الشركة الرائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات في المنطقة اليوم، أنها أكملت صفقة الاستحواذ الاستراتيجي على حصة الأغلبية في شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي ("أطياب") وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر.

وتضم محفظة الشركة أربع علامات تجارية، حيث توفر مجموعة واسعة من المنتجات تخدم من خلالها مختلف فئات الجمهور في السوق المصري. وتصل القدرة الإنتاجية السنوية للشركة إلى 70 ألف طن تقريباً عبر عدد من المنشآت وخطوط الإنتاج، بما في ذلك مصنعاً بمساحة 60 ألف متر مربع.

وتمثل صفقة الاستحواذ على شركة أطياب امتداداً لتوسع مجموعة أغذية في قطاع اللحوم المجمدة بعد استحواذها مؤخراً على شركة النبيل للصناعات الغذائية في الأردن. وستسهم الصفقة في ترسيخ ريادة المجموعة الإقليمية في قطاع اللحوم المجمّدة المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال توفير مصادر جديدة للإيرادات، والاستفادة من تكامل التكاليف والإيرادات، وتعزيز خبراتها الإقليمية، وتوسيع محفظة منتجاتها، إضافة إلى تحسين الأداء المالي وزيادة الأرباح.

وأعرب آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، عن سعادته باكتمال صفقة الاستحواذ على شركة أطياب قائلاً: "ترسّخ هذه الصفقة مكانتنا الريادية في قطاع اللحوم المجمّدة وتساعد في وصول منتجاتنا إلى ملايين المستهلكين الجدد في أحد أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويسرّنا أن نرحّب بانضمام فريق أطياب إلى عائلة أغذية، ونؤكد التزامنا بمواصلة تنمية أعمال الشركة وعلامتها التجارية بما يتماشى مع خططنا لتوسيع محفظة منتجاتنا وتعزيز قدراتنا في مجال التوزيع، حيث تعدّ مصر سوقاً رئيسية لتحفيز نمو المجموعة. وسوف نواصل في مجموعة أغذية اقتناص أي فرص جديدة للنمو والتوسّع من أجل تحقيق استراتيجيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة مجموعة أغذية الرائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها بحلول عام 2025".

بدوره، قال عطيتو رسلان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أطياب: "يسرّنا الانضمام إلى عائلة أغذية، حيث تمثل هذه الصفقة نقطة تحول مهمة في مسيرة نمونا. وأتطلّع الآن إلى العمل مع مجموعة أغذية ووضع الأساس للمرحلة المقبلة من النجاح والنمو لشركة أطياب."

وقامت أغذية من خلال هذه الصفقة بالاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة 75.02% من شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي. وسيحتفظ السيد عطيتو رسلان، مؤسس الشركة وأحد القادة المرموقين في القطاع، بحصة في الشركة حيث سيواصل مسيرته الناجحة في تنمية الأعمال التجارية بدعم من القوة المالية لمجموعة أغذية، وانتشارها الإقليمي الواسع، وخبرتها في القطاع.

وقد حققت شركة أطياب نمواً ملحوظاً في إيراداتها بمعدل سنوي مركب يبلغ 28٪ تقريباً بين عامي 2016 و2020، مع تحقيق هوامش ربح قوية في العام 2020 بلغت 19% تقريباً قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء. وفي عام 2020، حققت الشركة صافي إيرادات بلغ 424 مليون درهم، وأرباحاً بقيمة 79 مليون درهم قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء. وتمتلك الشركة 11 مركز توزيع في جميع أنحاء مصر ويعمل لديها أكثر من 2,500 موظف.

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