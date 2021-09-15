الأسهم تواصل التماسك بدعم الشراء الأجنبي

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

واصلت أسواق الأسهم المحلية تماسكها في ختام جلسة، أمس، بدعم عمليات شراء أجنبية على الرغم من عمليات جني أرباح استهدفت أسهم قيادية في قطاعات العقار والبنوك، في وقت شهدت أسهم صغيرة عمليات شراء انتقائية مع تداولها عند مستويات سعرية جاذبة.

وتراجع سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.04% أو ما يعادل 2.88 نقطة ليغلق عند 7761.81 نقطة مع تراجع قطاع البنوك والاتصالات والعقار، فيما انخفض سوق دبي 0.27% توازي 7.9 نقاط ليقفل عند 2880.9 نقطة على إثر تراجع قطاعات البنوك والعقار، مقابل ارتفاع النقل والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة بحو 1.8 مليار درهم منها 1.64 مليار في أبوظبي و165.1 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 288.4 مليون سهم منها 200.05 مليون في أبوظبي و88.4 مليوناً في دبي، من خلال تنفيذ 9578 صفقة.

وتأثر سوق دبي بانخفاض قطاع البنوك 0.68% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.35% و«دبي الإسلامي» 1.19%، فيما نزل قطاع العقار 0.19% مدفوعاً بهبوط «الاتحاد العقارية» 2.01% و«إعمار مولز» 0.48% و«ديار» 0.31% و«إعمار للتطوير» 0.25%، فيما استقر «داماك» و«إعمار العقارية».

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