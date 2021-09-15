إنجازات نوعية لـ «مكتب أبوظبي للصادرات» منذ التأسيس

المصدر: (أبوظبي - البيان)

حقق مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» منذ تأسيسه من قبل صندوق أبوظبي للتنمية في 2019، مجموعة من الإنجازات النوعية، حيث عمل على تعزيز الدور المهم الذي يقوم به من خلال توفير الخدمات والحلول التمويلية لدعم قطاع الصادرات وتمكين المصدرين الإماراتيين ضمن القطاعات غير النفطية من توسيع أعمالهم وفتح آفاق جديدة لهم في الأسواق العالمية.

وخلال السنة الأولى من بدء عملياته التشغيلية التزم «أدكس» بعمليات تمويلية بقيمة 500 مليون درهم، أي ما يعادل 136 مليون دولار، على هيئة قروض وضمانات للمستوردين والمشترين الخارجيين لشراء سلع وخدمات من الشركات الإماراتية، كما قام المكتب في 2021 بتخصيص 735 مليون درهم ميزانية لتمويل معاملات التصدير، بنمو 33.3% في حجم ميزانيته مقارنة بعام 2020. وأشاد محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات لـ «مكتب أبوظبي للصادرات» بمسيرة «أدكس» خلال العامين الماضيين، وإنجازاته الفاعلة على المستويين المحلي والعالمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز