«اتصالات»: الإمارات نموذج للتحول الرقمي

المصدر: موسكو - البيان

قال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة اتصالات»، إن صناعة الهاتف المتحرك أصبحت اليوم مساهماً رئيسياً في دعم وتسريع النمو الاقتصادي، وتعزيز فرص العمل، وتمكين المجتمعات. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في اليوم الأول لمؤتمر «موبايل 360 - أوراسيا»، في نسخته الرابعة، والذي ينظمه الاتحاد العالمي لشبكات الهاتف المتحرك GSMA هذا العام في موسكو.

وبعد الانتهاء من كلمته الافتتاحية، شارك دويدار في جلسة نقاشية جاءت تحت عنوان «تمكين مجتمع قائم على البيانات»، ضمت عدداً من الرؤساء التنفيذيين في قطاع الاتصالات، وقادة من المشغلين، ونخبة من شركات البنية التحتية، ومقدمي خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وقد ركزت الجلسة النقاشية على دور الأزمات في تسريع الابتكار الذي يعتبر عاملاً حيوياً في إطلاق مرحلة نمو ما بعد الأزمة بالاعتماد على التقنيات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي؛ والجيل الخامس 5G، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء IoT، في تشكيل المستقبل، والارتقاء بمستوى حياة الناس، وإعادة بناء وتشكيل مجتمع أكثر ارتباطاً وتفاعلاً.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة اتصالات»، على «إن صناعة الهاتف المتحرك أصبحت تشهد اليوم انتشاراً عالمياً غير مسبوق، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه قطاع الاتصالات التزامه بالعمل بفعالية مع الحكومات، والمؤسسات الدولية عبر مختلف المنصات العالمية منها والإقليمية. هنا تلعب الحكومات الأكثر انفتاحاً على التقدم التقني دوراً مهماً في تمكين الاقتصاد القائم على البيانات.

وفي جني الفوائد بالاستناد على بنية تحتية وتنظيمية قوية ومتطورة تدعم هذا التقدم»، مضيفاً: «لقد أصبحت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة الدائم والمستمر لقطاع الاتصالات، وبالشكل الذي أسهم في جعل دولة الإمارات واحدة من أفضل خمس دول في العالم من حيث البنية التحتية التكنولوجية، وتبني تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والاستثمار في خدمات الاتصالات».

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