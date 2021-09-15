إدراج «ريسبونس بلس» في سوق أبوظبي الثاني

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «ريسبونس بلس» القابضة التابعة لـ «ألفا ظبي القابضة» عن إدراج وبدء تداول أسهمها في منصة السوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتعد «ريسبونس بلس» القابضة من أكبر مزودي الرعاية الصحية الميدانية في الإمارات وتضم أكثر من 1600 موظف وتعمل برأس مال مدفوع بقيمة 200 مليون درهم.

وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: يسرّنا أن تنضم «ريسبونس بلس» القابضة إلى قائمة الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. لقد رسّخ السوق مكانته كأحد أهم الأسواق المالية النشطة، وذلك بفضل العدد المتزايد من الإدراجات الجديدة وتوسيع نطاق منتجاته وخدماته بشكل كبير.

ومن خلال ربط شركات النمو الواعدة مثل ريسبونس بلس بقاعدة قوية من السيولة الإقليمية ونخبة المستثمرين العالميين، سيلعب السوق بلا شكّ دوراً بارزاً في دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة خلال السنوات المقبلة.

بدوره، قال حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ألفا ظبي القابضة»: نحن سعداء بإدراج شركتنا التابعة، «ريسبونس بلس»، في منصة السوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد رحلة النمو المتميزة والسريعة التي خاضتها الشركة لتصبح اليوم اسماً رائداً في إدارة الرعاية الصحية ونقل الحالات الطبية الطارئة، بالإضافة إلى حلولها المبتكرة والمتاحة بسهولة لعملائها من الشركات.

وتعمل الشركة حالياً على تنفيذ استراتيجية موجهة تمتد لخمس سنوات وتهدف إلى التوسع في أسواق جديدة ودمج وإطلاق خدمات إضافية. وبعد خطوة إدراج ريسبونس بلس في السوق المالية، يمكننا مشاركة مسيرة النمو الواعدة مع قاعدة أوسع من المستثمرين.

تجدر الإشارة إلى أن «ريسبونس بلس» القابضة هي الشركة الثالثة عشرة التي يتم إدراجها في منصة السوق الثانية لسوق أبوظبي للأوراق المالية منذ تأسيس المنصة في عام 2014. هذا وقد بلغت القيمة السوقية للسوق الثانية، بنهاية أغسطس، 38 مليار درهم بزيادة قدرها 273٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جانبه، قال الدكتور شامشير فياليل، رئيس شركة «ريسبونس بلس»: «يشكل إدراج شركة ريسبونس بلس في سوق أبوظبي للأوراق المالية إنجازاً مهماً في مسيرة نمو الشركة وتحولها إلى شركة رعاية صحية رائدة في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة بعدما نجحت الشركة في بناء سجل متميز في تلبية الاحتياجات الطبية المتخصصة لأبرز الصناعات الحيوية مثل الطاقة والبناء. والآن بدأنا أنشطة التوسع في المنطقة إلى جانب تعزيز حلولنا وخدماتنا، مما يضمن استفادة الشركة بشكل أكبر من وفورات الحجم والفرص الواعدة لتنمية قاعدة عملائنا. لذلك نحن الآن نشهد مرحلة مميزة في رحلة نمو الشركة وفرصة مثالية للانضمام إليها».

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