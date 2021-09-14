«الاتحادية للضرائب» تجدد دعوتها للاستفادة من قرار إعادة تحديد الغرامات

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب مجدداً المسجلين للضريبة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة، والذي دخل حيز التنفيذ يوم 28 يونيو الماضي، ويتضمن خفضاً للعديد من الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية، لدعم ومساندة المسجلين بالنظام الضريبي للوفاء بالتزاماتهم الضريبية.

وأكدت الهيئة أن القرار يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير بيئة تشريعية ضريبية تشجع على الامتثال الذاتي، وتتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات من خلال الاستمرار في إصدار القرارات الداعمة للاقتصاد الوطني وفقاً للمتطلبات المرحلية.

فبموجب القرار يتم خفض أو تعديل آلية احتساب 16 نوعاً من الغرامات الإدارية، ويشمل الخفض غرامات المخالفات الإدارية المتعلقة بتطبيق القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.

وبدأت الهيئة منذ مايو الماضي حملة توعية، وقام ممثلو الهيئة بتكثيف التواصل مع قطاعات الأعمال للتعريف بآليات تطبيق القرار الجديد والتسهيلات التي وفرها للمسجلين بالنظام الضريبي، وكيفية الاستفادة من هذه التسهيلات، والشروط المطلوبة للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة على المُسجَّلين للضريبة لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة.

وأوضحت الهيئة في بيان أنه للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية، يجب أن تكون الغرامة الإدارية قد فُرضت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 قبل 28 يونيو الماضي، ولم يتم سدادها بالكامل، وأن يكون المُسجّل قد سدَّدَ كامل الضريبة مستحقة الدفع عليه، وذلك بحد أقصى في تاريخ 31 ديسمبر 2021، أي ألّا تكون عليه أي مستحقات ضريبية في نهاية 2021. وأن يكون قد سدَّدَ 30% من إجمالي الغرامات الإدارية مستحقة الدفع غير المسددة حتى تاريخ 28 يونيو الماضي، بحدٍ أقصى في 31 ديسمبر 2021.

وأشارت إلى أنه عند استيفاء المسجل لهذه الشروط، فإنه تتم إعادة تحديد الغرامات الإدارية وتعديلها لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة التي ستظهر على النظام الإلكتروني للهيئة بعد تاريخ 31 ديسمبر 2021.

ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب المُسجَّلين لاستخدام خاصية اختيار نوع تسوية المدفوعات عند القيام بسداد المستحقات الضريبية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة مشيرة إلى أن هذه الخاصية تتيح تخصيص المبالغ التي يتم سدادها وفقاً لتفضيلات الدفع الخاصة بكل مسجل. الخيارات المتوافرة إما دفع الضريبة أولاً، وإما دفع الغرامات الإدارية أولاً، وإما دفع أقدم دين. وللاستفادة من إعادة تحديد الغرامات، على المسجّل اختيار الخيار المناسب من هذه الخيارات من أجل ضمان تحقيق نتائج تخصيص الدفع المقصودة.

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