«صندوق خليفة» يعلن أسماء الفائزين في مخيم «فينشوريست»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع فوز مشروعي «غلو» و«أتش بي سي» بمنافسات المخيم الصيفي «فينشوريست».

وتألف فريق مشروع «غلو» من مجموعة من الطلاب وهم: مريم الفردان، وريان الياسي، وعبدالله النعيمي، وغالية الكعبي، وعبيد الناصري، أما أعضاء فريق مشروع «أتش بي أس» فهم: موزة المزروعي، وزيد طارق، وشهد النقبي، وحمد ديبان، وخولة الهاشمي.

وقدم فريق مشروع «غلو» خطة عمل تجارية شاملة تتمحور حول أداة تسوق افتراضي للمنتجات الفخمة، واشتملت الخطة على تحليل للمنافسين في السوق، واستراتيجية تسويق، بالإضافة إلى دراسة تمويل وميزانية.

أما فكرة مشروع «أتش بي أس» فهي عبارة عن حل مستدام لوسائل النقل، وقد طور فريق هذا المشروع خطة عمل مكثفة أيضاً اشتملت على شرح مفصل للسوق المستهدف، وحاجته للخدمة المقدمة.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «نهنئ الفرق الفائزة بهذه الأفكار المبتكرة، والتي كشفت عن معرفة وفهم عميقين لبيئة ريادة الأعمال التي طورها الطلاب بمشاركتهم في مخيم فينشوريست الصيفي في نسخته المكثفة، مشيدة بالتزام الطلاب على مدى 80 ساعة من ورش العمل والدروس المتخصصة.

وأضافت»يملؤنا الفخر برؤية هذه المهارات الفذة والطلاب الموهوبين وهم يوظفون مهاراتهم لابتكار حلول عملية، وقد أظهر الطلاب قدرتهم على المساهمة في تعزيز التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات من خلال تمتعهم بمهارات الابتكار وريادة الأعمال«.

وأكدت الناصري أن مخيم ريادة الأعمال»فينشوريست«حقق نجاحاً باهراً، بتقديمه منصة ينتفع منها الجيل القادم من رواد الأعمال من خلال تمكينهم من تطوير مهارات جديدة، وتكوين المعرفة والفهم المطلوبين للنجاح في مساعيهم الريادية ومشاريعهم المستقبلية.

وقالت: نحن واثقون من فعالية مبادرة مخيم»فينشوريست" في تعزيز تطوير مستقبل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك نسعى جاهدين لإعادة طرح هذه المبادرة في السنوات القادمة، بهدف دعم وتمكين الشباب في تطوير بيئة ريادة الأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز