«إينوك» تستضيف فعاليات «أسبوع غاز البترول المسال» في ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

تستعد مجموعة «إينوك» شريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي، لاستضافة فعاليات «أسبوع غاز البترول المسال 2021» حصرياً ولأول مرة في الشرق الأوسط،، والذي تنظمه الجمعية العالمية لغاز البترول المسال تحت شعار «طاقة من أجل الغد» في مركز دبي التجاري العالمي بين 5 و9 ديسمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس «مطارات دبي»، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وأُعلن عن الحدث للمرة الأولى في مدينة أمستردام عام 2019 خلال الدورة الثانية والثلاثين للمنتدى العالمي لغاز البترول المسال والمؤتمر الأوروبي لغاز البترول المسال 2019، إذ تنعقد فعاليات الأسبوع في مدينة مختلفة كل عام، ويجمع تحت مظلته العديد من الرؤساء التنفيذيين لأبرز شركات غاز البترول المسال والوزراء وممثلي المنظمات الدولية الكبرى ووسائل الإعلام، لاستكشاف آفاق تطوير قطاع غاز البترول المسال وبحث فرص النمو وبناء علاقات الأعمال الجديدة.

ويُقام «أسبوع غاز البترول المسال 2021» وفقاً لأسلوب يجمع بين الحضور الشخصي والندوات الإلكترونية على منصة تنظيم الفعاليات «سواب كارد» المتوفرة عبر الإنترنت وعلى الهواتف المتحركة، مما يتيح فرصة المشاركة والتفاعل لمجموعة أكبر من المعنيين بقطاع غاز البترول المسال من مختلف أنحاء العالم.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: ندرك في مجموعة إينوك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه توفير طاقة نظيفة للأجيال المقبلة. وتأتي شراكتنا مع الجمعية العالمية لغاز البترول المسال في إطار التزامنا بدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وهدفها توليد 75% من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وأضاف: نفخر باستضافة فعاليات «أسبوع غاز البترول المسال 2021» تزامناً مع إكسبو 2020 دبي الذي سيكون واحدة من أعظم الفعاليات العالمية على الإطلاق. يوفر «أسبوع غاز البترول المسال» فرصة فريدة لمناقشة أفضل الممارسات وأبرز التحديات في القطاع، وذلك من خلال ندوات الحوار وتبادل المعرفة دعماً لمسيرة التحوّل التي يشهدها القطاع.

من جهته، قال جيمس روكال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في «الجمعية العالمية لغاز البترول المسال»: يسعدنا تنظيم النسخة الافتتاحية من «أسبوع غاز البترول المسال» في مدينة دبي خلال العام الجاري، لنجمع مجدداً بين جميع المعنيين بقطاع غاز البترول المسال العالمي بعد جائحة «كوفيد 19». إذ تعدّ مدينة دبي وجهة مثالية لاستضافة هذا الحدث الرائد نظراً لبنيتها التحتية عالمية المستوى وروابطها المتميزة مع جميع أنحاء العالم. وبفضل الدعم القوي من القطاعين الخاص والحكومي في الإمارات وتزامن «أسبوع غاز البترول المسال» مع انعقاد فعاليات إكسبو 2020 دبي، وفّرت دبي العديد من العوامل الجذابة لاختيارها كوجهة لاستضافة الحدث.

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