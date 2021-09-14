«جلف كرافت» تحصد جائزة «طرح العام» عن يختها السوبر «ماجستي 175»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في صناعة اليخوت والقوارب، عن فوز يختها السوبر «ماجستي 175»، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم والمصنوع من الألياف الزجاجية المركّبة بجائزة «طرح العام» «Revelation of the Year»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز اليخوت العالمية «World Yachts Trophies 2021»، الذي أقيم على هامش «مهرجان كان لليخوت 2021».

ويعد حفل توزيع جوائز اليخوت العالمية، الذي ينعقد اليوم في نسخته العشرين، من أهم الفعاليات العالمية لليخوت والزوارق المزودة بمحركات يتراوح طولها بين 13 و140 متراً. ويشهد الحدث منافسة عالمية قوية، حيث تخضع كل سفينة لعملية تقييم صارمة ويتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم مرموقة تضم نخبة من خبراء اليخوت والصحفيين والمؤرخين في مجال اليخوت والقوارب.

وجاء فوز يخت السوبر الفاخر «ماجستي 175» بجائزة «Revelation of the Year» تقديراً لتصميمه المتميز وجودة التصنيع العالية وأدائه الفائق وتفوقه من حيث الابتكار، وحظي بفضل هذه المزايا الاستثنائية بإشادة واستحسان واسعين من خبراء اليخوت المشاركين في الفعالية.

وقال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة «جلف كرافت»: «منذ إطلاقه في مايو 2021، نجح يخت «ماجستي 175» باجتذاب أنظار مجتمع اليخوت والقوارب حول العالم، ويأتي فوزه بجائزة «طرح العام» « Revelation of the Year» تأكيداً على الجهود الحثيثة التي بذلناها على مدار 4 سنوات لإبداع هذه الأيقونة الفريدة بالكامل في منشأتنا الخاصة. وأود بهذه المناسبة أن أشكر فريق عملنا المبدع على تصميم وتصنيع هذه التحفة الفنية الرائعة.

ولا شك أن بناء أكبر يخت فاخر في العالم من الألياف الزجاجية المركبة ليس بالأمر السهل أبداً، لذلك فإن هذا التكريم العالمي المرموق يعزز التزامنا وتفانينا على صعيد الابتكار في تصميم وتصنيع اليخوت والقوارب».

وتم تصميم وبناء يخت السوبر الفاخر «ماجستي 175» وفق مواصفات محددة في منشأة التصنيع المتكاملة التابعة لشركة «جلف كرافت» في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهو أكبر يخت سوبر في العالم مصنوع من الألياف الزجاجية المركّبة، ويسهم في إرساء معايير جديدة لتصنيع يخوت السوبر باستخدام مواد متطورة وخفيفة الوزن تتيح الإبحار بسهولة في المياه منخفضة العمق.

علامة «صنع في الإمارات»

تولى استديو المصمم الإيطالي «Cristiano Gatto» الحائز على جوائز مهمة وضع التصميم الداخلي والخارجي ليخت «ماجستي 175»، في حين قام ماسيمو جريجوري من استديو يانكي ديلتا بالدراسات الهندسية البحرية الضرورية.

ويمكن ليخت «ماجستي 175» الإبحار في المناطق منخفضة العمق، مع غاطس 2.05 متر، ويعود ذلك لصناعته باستخدام مواد مركبة ومتطورة على غرار ألياف الكربون واستر الفينيل، وبهذا يمكن لليخت أن يقترب بسهولة من الشواطئ الضحلة، وهذا الأمر ذو أهمية بالغة لدى عشاق الحياة البحرية.

وتم إنشاء اليخت «ماجستي 175» وفقاً لأرقى مواصفات اليخوت التي يزيد وزنها الإجمالي على 500 طن، والمعتمدة من الوكالة البحرية وخفر السواحل في المملكة المتحدة، ويبلغ حجمه الإجمالي 780 طناً. وتبرز في يخت «ماجستي 175» العديد من المزايا الفريدة من نوعها ومنها مسبح كبير بطول 5 أمتار في المنصة الأمامية وشرفة فسيحة يمكن أن تتحول إلى مساحة مخصصة للاسترخاء تحت أشعة الشمس، ويتميز المسبح بنظام ضخ المياه الذي يقدم تياراً دائماً لتعزيز متعة السباحة.

وبفضل تصميمه الذكي، يحتضن اليخت 7 غرف رحبة وفاخرة، إضافة إلى 6 كبائن واسعة تتسع لطاقمه المؤلف من 10 بحارة وغرفة إضافية خاصة لقبطان اليخت.

ويحصل يخت «ماجستي 175» على طاقته الكهربائية من مولدات Kohler باستطاعة 175 كيلوواط، وزوجين من مثبتات الزعانف من علامة TRAC. وتتضمن مزايا السلامة قارب الإنقاذ من علامة SOLAS ومولداً احتياطياً. وبسرعته القصوى البالغة 16.5 عقدة وسرعة الإبحار البالغة 10 عقد، يبلغ مدى «ماجستي 175» 4 آلاف ميل بحري، ليصبح بذلك يختاً عابراً للمحيطات.

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