«ويليس تاورز واطسون»: شركات الإمارات ترفع رواتب الموظفين 4% في 2022

المصدر: دبي ـ سيد صالح

توقعت «ويليس تاورز واطسون» البريطانية للاستشارات المهنية أن يرفع أصحاب الأعمال بالإمارات رواتب موظفيهم العام المقبل بنحو في المتوسط 4% مقارنة مع العام الجاري، في ظل توالي إشارات تعافي سوق العمل بالدولة واستعادته لقوته.

وبحسب دراسة أصدرتها الشركة، فإن الزيادة المتوقعة في 2022 تفوق الزيادة التي طرأت العام الجاري بالمقارنة مع الماضي، والتي بلغ متوسطها 3% موضحةً أن ثمة عاملاً مهماً من شأنه المساهمة في الزيادة المتوقعة العام المقبل، وهو أن نسبة الشركات العاملة بالدولة التي من المتوقع أن تُجمد الزيادات في الرواتب بصفة كلية العام المقبل ستبلغ 0.6% فقط من إجمالي الشركات في الإمارات، مقارنة مع 15% من الشركات العاملة بالدولة التي أقدمت على هذه الخطوة العام الجاري.

وشاركت 316 شركة عاملة بالإمارات في الدراسة التي توقعت أيضاً أن ترفع بعض الشركات بالدولة في بعض القطاعات رواتب موظفيها بنسبة تفوق 4% قليلاً في 2022، ومنها على سبيل المثال الشركات العاملة في التقنية الطبية، والتي من المتوقع أن ترفع رواتب موظفيها في العام المقبل 4.4%، والشركات العاملة في قطاعي الأدوية والتصنيع، والتي من المتوقع أن ترفع رواتب موظفيها بنسبة 4.3%.

وأفادت الدراسة بأن 53% من الشركات بالدولة أكدت أن آفاق أعمالها التجارية في العام المقبل تبدو أعلى أو أعلى على نحو جيد مما كانوا يعتقدون.

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