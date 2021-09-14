دبي تستضيف مسابقة غرف التجارة الدولية في نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

تستعد دبي لأن تكون محطة للأفكار المبتكرة لغرف التجارة العالمية، وذلك خلال مسابقة غرف التجارة الدولية التي ينظمها الاتحاد العالمي لغرف التجارة ضمن المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية الذي ينظمه الاتحاد وغرفة دبي وتستضيفه دبي في 23-25 نوفمبر المقبل، ويتم خلاله بحث سبل مواجهة كل التحديات الاقتصادية والمجتمعية والبيئية.

وكشف الاتحاد العالمي لغرف التجارة التابع لغرفة التجارة الدولية عن قائمة المرشحين للمرحلة النهائية من مسابقة غرف التجارة الدولية، حيث تضم القائمة 15 غرفة ستعمل على استعراض مبادراتها الرائدة خلال المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية.

وتعتبر مسابقة غرف التجارة الدولية البرنامج العالمي الوحيد لتحديد وتكريم الحلول المبتكرة التي تطرحها غرف التجارة لدعم ريادة الأعمال والتي تتميز بقدرتها على التعامل بكفاءة مع التحديات الأكثر إلحاحاً في عالمنا اليوم.

وتسعى المسابقة للاحتفاء بإنجازات هذه الغرف وإلقاء الضوء على قصص نجاحها وتعريف الجمهور بالجهود التي بذلتها. وفي مسعى لتسليط الضوء على عمق التنوع والتميز المؤسسي الذي أبدته الغرف المتنافسة، تهدف المسابقة إلى تمكين إحداث التغيير الذي يهدف إلى جعل العالم مكاناً أفضل لجميع سكانه من خلال نشر الوعي بأهمية الحفاظ على سلامة كوكب الأرض.

وتلقت مسابقة غرف التجارة الدولية في دورتها المنعقدة لعام 2021 ضمن فئاتها الأربع 78 مبادرة من 33 دولة. وتخطى عدد المشاركات في دورة هذا العام سابقتها التي انعقدت في عام 2019، الأمر الذي يظهر الجهود الحثيثة المبذولة من قبل غرف التجارة لمواجهة التحديات العالمية الراهنة.

ووصف حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة تجارة دبي ورئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة التابع لغرفة التجارة الدولية المسابقة بأنها حدث مهم يعتبر منصة لإطلاق أهم ابتكارات مجتمع غرف التجارة العالمية، ويكشف عن الأفكار الخلاقة والمبادرات الرائدة التي ساعدت غرف التجارة في التصدي لمختلف التحديات وفي تحقيق فائدة وقيمة مضافة تنعكس على أعمال أعضائها.

وأضاف بوعميم: شكلت الاستجابة الواسعة التي حققتها المسابقة في دورتها لهذا العام مصدر إلهام كبيراً بالنسبة لنا، وحفزتنا المشاريع المبتكرة التي قدمتها غرف التجارة والصناعة من شتى أرجاء العالم. ولا شك أن مؤتمر غرف التجارة العالمية المرتقب في دبي سيكون منصة مثلى لعرض مثل هذه المبادرات التي ستُحدث نقلة نوعية وسترتقي بالمعايير التي تقدمها هذه الغرف حول العالم.

قوائم

ضمت قائمة المرشحين النهائيين لفئة أفضل مشروع رقمي كلاً من غرفة التجارة والصناعة الألمانية في ميونيخ وبافاريا العليا، وذلك عن مشروع Cert4Trust: نظام التحقق من صحة الشهادات والوثائق الرقمية القائم على تقنية بلوك تشين؛

وغرفة تجارة سانتياغو (تشيلي) عن مشروعها Resolución en Línea: إعادة ربط الشركات بالمستهلكين من خلال نظام حل النزاعات عبر الإنترنت؛ وغرفة تجارة وصناعة بزنس ويست (إنجلترا) عن مشروعها برنامج الأغذية البريطاني الكبير؛ وغرفة تجارة ليما (البيرو) عن مشروعها غرف التجار الرقمية: العصر الجديد.

أما قائمة المرشحين النهائيين لفئة أكثر المشاريع مرونة فضمت كلاً من غرفة تجارة لوكسمبورغ (لوكسمبورغ) عن مشروعها مجمع لوكسمبورغ لريادة الأعمال؛ وغرفة تجارة أستراليا (أستراليا) عن مشروعها دعم الشركات الأسترالية لتخطي تداعيات جائحة «كوفيد 19»؛ وشراكة دي موين الكبرى (الولايات المتحدة) عن مشروعها الدلائل الإرشادية لتخطي تداعيات الجائحة واستعادة العافية الاقتصادية؛ وغرفة التجارة الألمانية الروسية في الخارج (روسيا) عن مشروعها معاً أكثر مرونة: تعزيز المرونة خلال الاضطرابات الاقتصادية.

وضمن فئة أفضل مشروع لمناخ أفضل، تأهلت أربع غرف للتجارة ضمن القائمة النهائية وهي غرفة صناعة اسكي شهير (تركيا) عن مشروعها منصة الإدارة الآمنة لموارد العمليات المشتركة (SHAREBOX)؛ وغرفة تجارة شرق لانكشاير (إنجلترا) التي ستعرض مشروعها لخفض الكربون؛ وغرفة تجارة دبلن (إيرلندا) عن أكاديمية غرفة دبلن للاستدامة؛ وغرفة تجارة وصناعة فوكا (بلجيكا) عن ميثاق فوكا لاستدامة الأعمال.

وشهدت فئة المشروع غير التقليدي منافسة بين كل من غرفة تجارة ستيريا (النمسا) عن مشروعها مركز الواقع الممتد؛ وغرفة تجارة وصناعة بوتسدام (ألمانيا) عن مشروعها Schüfi: تطبيق رواد الأعمال اليافعين؛ وغرفة تجارة وصناعة شورلو (تركيا) عن مركز بحوث التجارة الخارجية؛ وغرفة التجارة في كيتو (الإكوادور) عن مشروع AWE: أكاديمية رائدات الأعمال في الإكوادور.

لجنة

وستتولى لجنة تحكيم دولية مرموقة مهمة اختيار المتأهلين من المرشحين النهائيين ضمن كل فئة، وتضم اللجنة شخصيات من قيادة الاتحاد العالمي لغرف التجارة التابع لغرفة التجارة الدولية إلى جانب ممثلين عن الغرف العالمية والدولية والمحلية.

وسيقوم المرشحون النهائيون لمسابقة غرف التجارة الدولية 2021 بعرض مشاريعهم على الوفود المشاركة ولجنة التحكيم الحاضرة خلال المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية، أكبر مؤتمر للريادة الفكرية لغرف التجارة والصناعة العالمية والشركات التابعة لها حول العالم. وستنطلق العروض التقديمية للمشاريع في يوم 23 نوفمبر وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وسيتم الإعلان عن الفائزين في اليوم الأخير 25 نوفمبر.

يشار إلى أن المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية ينطلق هذا العام تحت شعار «الجيل القادم من غرف التجارة»، وتستعد هذه الدورة للانعقاد بأسلوب شامل وديناميكي غير مألوف مقارنة بالدورات السابقة. ويمكن للراغبين بالحضور تسجيل اهتمامهم لكسب معلومات قيّمة ومهارات جديدة تمكنهم من مواكبة التحول الرقمي المعاصر واغتنام ما يقدمه من فرص وفوائد.

وبينما تبرز الحاجة إلى استجابة جماعية للتعامل مع أبرز التحديات العالمية الآن أكثر من أي وقت مضى، سيستفيد إكسبو 2020 دبي من قدرة إكسبو الدولي على جمع الناس، ومن مكانة دولة الإمارات الفريدة، بوصفها مركزاً عالمياً جاذباً سيجمع 191 دولة وملايين الزوار في الحدث الدولي، لإلهام التغيير الهادف وصنع مستقبل أكثر إشراقاً لنا جميعاً.

وسيكون إكسبو 2020 دبي أضخم الفعاليات الدولية التي تنظّم منذ بداية الجائحة الحالية؛ وسيكون على مدى أشهره الستة منارة أمل بالنسبة لمجتمع الأعمال العالمي، وفرصة غير مسبوقة للشركات على اختلاف أحجامها والمنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية من مختلف أنحاء العالم، لتلتقي من أجل دعم اقتصاد عالمي أكثر تنوعاً ومرونة، وإلهام بيئة أعمال نابضة بالحياة ودفع النمو المستدام.

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