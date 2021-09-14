1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 230 مبايعة بقيمة 980.47 مليون درهم منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 562.66 مليون درهم و216 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 417.81 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 508 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليونين درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليوني درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الخيران الأولى.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 94.33 مليون درهم منها 13 رهناً لأراض بقيمة 16.6 مليون درهم و50 رهن فلل وشقق بقيمة 77.72 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 11 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 7 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 20.79 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 3 ملايين درهم.

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