«فريزلاندكامبينا» تحتفل في دبي بمرور 150 عاماً على تأسيسها هولندا

المصدر: دبي ـ البيان

تحتفل «فريزلاندكامبينا»، إحدى أكبر تعاونيات مشتقات الألبان في العالم، بمرور 150 عاماً على انطلاقتها، ولإحياء هذه المناسبة المهمة، تم رفع علم الذكرى السنوية لشركة «فريزلاندكامبينا» في مختلف منشآتها الإنتاجية في العالم يوم 8 سبتمبر.

وكانت الإمارات أول بلد في الشرق الأوسط تقرر «فريزلاندكامبينا» أن تبدأ رحلتها فيه، وذلك في عام 1955. وبدأت الشركة بتقديم منتجاتها من الحليب المبخر، والمعروف باسم علامته التجارية الشهيرة «أبو قوس»، حيث لم تكن البرادات متوفرة سابقاً وكانت عبوة الحليب المبخر مصممة لتقاوم درجات الحرارة المرتفعة، ما جعله منتجاً أساسياً في كل منزل. وتتمتع الشركة حالياً بحضور قوي في كافة دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا.

ويعد حليب «أبو قوس» من المكوّنات الرئيسية لشاي الكرك، المشروب المفضل في الدول الخليجية وشبه القارة الهندية، وقد شكّل حليب أبو قوس مكوّناً أساسياً لدرجة عرض إحدى عبواته في متحف دبي. إضافة إلى تغليف الحليب المبخر، تقدّم «أبو قوس» كذلك حليباً جاهزاً للشرب وحليباً منكّهاً وحليباً مجففاً وقشطة الحليب. كما تقدم «فريزلاندكامبينا» الجبنة الهولندية الطبيعية في المنطقة عبر علامتها التجارية «فريكو».

وشهدت «أبو قوس» على تطور وتقدم دولة الإمارات منذ عام 1955 حتى اليوم، ولتحيي الذكرى 150 لتأسيسها، أجرت «فريزلاندكامبينا» احتفالاً إقليمياً خاصاً في مقرها الإقليمي في دبي، وكان الاحتفال بحضور كاريل ريتشتر، القنصل العام لمملكة هولندا في دبي، وسوميت ماتور، مدير عام «فريزلاندكامبينا» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفريق عمل الشركة.

وقال القنصل ريتشتر: يسعدني جداً أن أرى شركة هولندية محلية بدأت بمجموعة صغيرة من الأشخاص تنمو على مر السنوات، وتصبح جزءاً مهمّاً من النسيج الاجتماعي هنا في الدول الخليجية. أودّ أن أتمنى لجميع من كان جزءاً من إنجازات «فريزلاندكامبينا» العظيمة ذكرى سنوية سعيدة بهذه المناسبة الخاصة، التي نحتفل فيها بمرور 150 عاماً من النجاحات.

ومن جانبه عبّر مدير عام «فريزلاندكامبينا» عن سعادته باستقبال القنصل العام لمملكة هولندا في دبي في مكاتب الشركة في دبي، للاحتفال بالذكرى 150. وقال ماتور: «يشرّفنا أن نجتمع اليوم ونحتفل بمرور 150 عاماً من النجاحات. تواصل»فريزلاندكامبينا«اليوم نموها المتسارع، وتواصل بفخر ريادتها لفئة الحليب المبخر في المنطقة.

وقد عملنا في السنوات القليلة الماضية بجد على الترويج للعادات الغذائية الصحية وأسلوب الحياة النشط بين الأجيال الشابة، من خلال شراكاتنا المحلية والإقليمية، وساعدنا التعاون مع وزارة الصحة وبلدية دبي على الترويج لفوائد منتجات الألبان، من خلال عدة حملات توعية مدرسية. سنواصل التزامنا بعملائنا وبتوفير أفضل منتجات الألبان من خلال برامجنا الخاصة بالاستدامة والابتكار، والكفيلة بتمكيننا من إنتاج أغذية عالية الجودة، تحت شعار»من المزرعة إلى المائدة«الذي نلتزم به.

ويعود تاريخ تعاونية»فريزلاندكامبينا«إلى عام 1871، حيث أسس في ذلك العام عدة مزارعين»جمعية تنمية الزراعة في نورديركوارتير هولندا«، وتعد هذه الجمعية أقدم الأسلاف المعروفين لشركة»تعاونية فريزلاندكامبينا للألبان«.

وبعد عام من تأسيسها، عام 1872، قرر عشرون مزارعاً في قرية فيرنغروارد، في شمال هولندا، التعاون مع بعضهم البعض، واشتروا سوية بناءً وحوضي أجبان وميزاناً، وقاموا بتعيين صانع أجبان، ليؤسسوا بذلك أول تعاونية رسمية للمزارعين.

وفي منطقة فريزلاند، حصل شيء مماثل في قرية فارغا، حيث اتحدت مجموعة من المزارعين في جمعية تعاونية، وبعد عدة اندماجات، أصبحت هذه التعاونيات مجتمعة شركة»فريزلاندكامبينا". ويعد اليوم قطاع الألبان من أهم القطاعات الصناعية في هولندا.

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