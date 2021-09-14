«دي إتش إل» تستعد لشحن مركزها للابتكار المتنقل من ألمانيا إلى دبي

المصدر: دبي – البيان

أعلنت شركة دي إتش إل، الشركة المتخصصة عالمياً في الخدمات اللوجستية، عن خططها لتوسيع تواجد مركز الابتكار العالمي إلى منطقة الشرق الأوسط، مع إطلاقها لمركز الابتكار المتنقل في الشرق الأوسط وأفريقيا في أكتوبر 2021. إنه مركز الابتكار المتنقل الرابع لشركة دي إتش إل على مستوى العالم - ويكمل سلسلة مراكز الابتكار في كل من شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية ؛ كولونيا، ألمانيا؛ وسنغافورة.

وستكون دبي أول محطة للمركز بالتزامن مع انطلاقة معرض إكسبو 2020 دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحول هذه الخطوة في الشرق الأوسط علّق كين ألين، الرئيس التنفيذي لحلول التجارة الإلكترونية لدى دي إتش إل:

«نحن متحمسون لنقل مركز الابتكار المتنقل إلى الشرق الأوسط وتحديداً دبي، المدينة التي تجسد فكرها المتطور في مجال التصاميم الثورية. ونتطلع إلى الكشف عن رحلة ملهمة في مستقبل الخدمات اللوجستية، والكشف عن عالم من الاحتمالات التي يوفرها التحول الرقمي ومزاياها بالنسبة للناس والكرة الأرضية. سيعمل مركز الابتكار كمنصة تدعم البحث والتعاون في مجال الابتكار بين عملاء دي إتش إل والشركات الناشئة والأوساط الأكاديمية وشركاء القطاع وخبراء الابتكار».

من مكانته كمركز للابتكار، سيكون المركز المتنقل في الشرق الأوسط وأفريقيا أول مجسم جاهز من نوعه يتم تشييده خارج الموقع ونقله إلى دبي. وقد تم تصميم الهيكل المؤقت بمساحة تبلغ 450 متراً مربعاً ليسهل بناؤه وتفكيكه ثم نقله إلى الموقع التالي.

مما يجعله مثالياً لعدد من الأسواق. تم شحن المجسم الجاهز، الذي تم تشييده في ألمانيا، إلى دبي وسيتم تجميعه بحلول أكتوبر 2021 - وهو شهادة حقيقية على «الابتكار المتنقل». وسيشمل المركز مساحة للمعارض والتوجهات الجديدة والمكاتب وقاعات للاجتماعات.

يضم مركز الابتكار المتنقل في الشرق الأوسط وأفريقيا أحدث التقنيات، حيث يمكن للعملاء والشركاء والأوساط الأكاديمية والقادة المفكرين من تجربة الجيل التالي من الخدمات اللوجستية في صالة عرض تفاعلية.

ومن المتوقع أن يقود مركز الابتكار المتنقل في الشرق الأوسط وأفريقيا مستقبل الخدمات اللوجستية والارتقاء بالابتكار المرتكز على العملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وخارجها، مع التركيز على التوجهات الرئيسية للابتكارات اللوجستية في المنطقة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات.

من المعتزم أن يقوم مركز الابتكار المتنقل بجولة في بلدان مختلفة في الشرق الأوسط وأفريقيا حتى عام 2027 وسيبقى في دبي حتى منتصف العام 2022، قبل أن ينتقل إلى قطر، وجهته التالية.

تواكب استراتيجية التطورات التكنولوجية الحالية التي يشهدها قطاع الخدمات اللوجستية الطموحات الوطنية والرؤى الاستراتيجية للعديد من البلدان في المنطقة وتتماشى مع خططها الرامية للتوسع الرقمي.

سيوفر مركز الابتكار المتنقل الجديد تجربة ملهمة وتفاعلية للزوار لاستكشاف مستقبل الخدمات اللوجستية. وهو يعرض أحدث الابتكارات والحلول والمشاريع والقدرات الصناعية، مما يوسع النظام البيئي الحالي لمركز الابتكار ويساعد العملاء على دفع التحولات الرقمية. من خلال العمل على أحدث التوجهات والتقنيات، تسهم دي إتش إل بوضع بصماتها في صناعة مستقبل الحلول اللوجستية وسلاسل التوريد.

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