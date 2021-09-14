منصة «أيون ديجيتال» تغير سوق الخدمات المصرفية المفتوحة

المصدر: المنامة - البيان

نجحت «سباير تكنولوجيز» وهي منصة الخدمات المصرفية المفتوحة التابعة لمنصة «أيون ديجيتال» في تجربة إطلاق خدمة جديدة في برمجة التطبيقات المالية API ضمن البيئة الرقابية التجريبية في البحرين.

وستتخذ «سباير تكنولوجيز» من البحرين مقراً لأعمالها وللوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط إجمالاً، حيث تحظى بشراكة مع شركة حلول الـ«فنتيك» الكندية «سالت إيدج» إلى جانب غيرها من الشركات والمؤسسات العالمية الرائدة في العمليات المصرفية مثل بيت التمويل الكويتي البحرين، وذلك بهدف تطوير حلول لمساعدة البنوك الإقليمية في تطوير وإطلاق منتجاتها وخدماتها في مجال العمليات المصرفية المفتوحة.

وستسعى «سباير تكنولوجيز» من خلال خدمتها الجديدة إلى تعزيز البيئة الداعمة للخدمات المصرفية في المنطقة، حيث أكدت الشركة على أن هذه الخدمة ستتيح مشاركة البيانات المصرفية وتيسير إتمام عمليات الدفع بطرق آمنة وفعالة.

وستشمل خدمات المنصة الجديدة التخصصات الرئيسية المتعلقة بالعمليات المصرفية المفتوحة التي تتضمن الوصول الآمن إلى البيانات في الوقت الفعلي عبر واجهات برمجة التطبيقات المالية API، كما وتتضمن تقديم بعض مزايا الخدمات المصرفية المفتوحة للمستخدمين كدعم الميزانية، وعرض جميع البنوك على صفحة واحدة، والمنتجات المخصصة، والمدفوعات التي تتم بصورة سريعة وميسرة وشفافة.

وقال أشار ناظم العضو المنتدب لـ«سباير تكنولوجيز» بهذه المناسبة: «لقد أسهم نجاح الخدمات المصرفية المفتوحة في تغيير الطريقة التي تؤدي بها البنوك ومؤسسات التكنولوجيا المالية أعمالها، حيث إن الاقتصاد المفتوح سيبرز لجميع الشركات والزبائن المزايا التي ستوفرها مثل هذه الخدمات، ونود بهذه المناسبة أن نشكر مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية على دعمهما المستمر للبيئة الرقابية التجريبية».

وأحدثت الخدمات المصرفية العالمية المفتوحة هزة في القطاع المصرفي حتى بلغ حجمها حالياً 11 مليار دولار، ويتوقع لها أن تصل إلى أكثر من 52 مليار دولار بحلول عام 2027. وتقف البحرين حالياً في طليعة الدول التي تبنت الابتكار في هذا المجال.

وحول ذلك يعلق ناظم: «تهدف سباير إلى جلب التقنيات والمعرفة المصرفية المفتوحة المشهود لها عالمياً إلى البحرين، ومنها على سبيل المثال تعاوننا مع»سالت إيدج«التي ترتبط بأكثر من 5000 بنك ومزود بيانات في 68 دولة».

وأضاف: ستقدم «سباير» حلولاً مبتكرة تدعم الخدمات المصرفية المفتوحة لتعزيز مكانة البحرين الريادية في صناعة الخدمات المالية، كما أننا نتطلع لأن تخلق أعمالنا وظائف وفرصاً وظيفية في مجال التكنولوجيا المالية.

وتبنى مصرف البحرين المركزي التحول الذي يشهده قطاع الخدمات المالية في البحرين في السنوات الأخيرة، وسعى إلى إنشاء وحدة خاصة للتكنولوجيا المالية والابتكار تم تكليفها بإعداد بيئة داعمة للتكنولوجيا المالية تستند على إطار تشريعي قوي ومتماسك.

ومن جهتها قالت دلال بوحجي المدير التنفيذي لاستقطاب الاستثمارات بمجلس التنمية الاقتصادية: يسرنا في مجلس التنمية الاقتصادية أن نهنئ «سباير» على ما حققته من تقدم واعد، ولاستفادتها مما تنعم به البحرين من بيئة تشريعية داعمة تواكب مختلف التطورات جعل من البحرين الدولة الأولى في المنطقة التي تسعى لجلب الخدمات المصرفية المفتوحة والدفع نحو إنشاء نظام مصرفي مفتوح قوي. وفي البحرين من المزايا ما يجذب المزيد من الشركات، منها تكاليف التشغيل الأكثر تنافسية في المنطقة إلى جانب ما يميز قطاع الخدمات المالية فيها من تنافسية وابتكار يعززه أسلوب «فريق البحرين» الذي يوفر الرعاية للبيئة الداعمة بروح الفريق الواحد.

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