23 مليار درهم زيادة في الصادرات الوطنية بنمو 10% خلال 2020

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

بلغت تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية نحو 1 تريليون و403 مليار درهم خلال العام الماضي 2020، مع نمو الصادرات الوطنية غير النفطية بنسبة 10.1% أو ما يعادل 23.4 مليار درهم، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت البيانات الصادرة أمس، أن الصادرات غير النفطية بلغت قيمتها 254.6 مليار في العام الماضي، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير إلى 363.4 مليار درهم، ووصلت الواردات إلى 785.1 مليار درهم.

وحلت الصين كأول الشركاء التجاريين مع الإمارات في العام الماضي بتبادل تجاري غير نفطي جاوز 174 مليار درهم، وثانياً المملكة العربية السعودية بقيمة 104 مليار درهم، وثالثاً الهند بقيمة 102.5 مليار درهم، ورابعاً الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 80.2 مليار درهم، وخامساً العراق بنحو 53 مليار درهم، وشكلت الدول الخمس الأولى مجتمعة ما نسبته 36.6% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مقابل 44.1% في عام 2019.

وجاءت سويسرا في المرتبة الأولي في قائمة أبرز 5 أسواق للصادرات الوطنية في العام الماضي بنحو 29.2 مليار درهم ثم السعودية 25.6 مليار درهم والهند 19.7 مليار درهم وتركيا 18.4 مليار درهم وإيطاليا 18.2 مليار درهم، وشكّلت مساهمة الدول الخمس الأولى ما نسبته 43.5% من حجم إجمالي صادرات الدولة، وحققت سويسرا وحدها ما نسبته 11.5% من الإجمالي.

واستحوذ الذهب الخام أو نصف مشغول على أبرز صادرات الدولة في العام الماضي بإجمالي 105.6 مليار درهم، ثم الألومنيوم الخام بنحو 12.1 مليار درهم يليه السجائر 11.6 مليار درهم، ثم بوليمرات الايثلين 9.2 مليارات درهم، والزيوت والمستحضرات البترولية الخفيفة (غير خام) 8.8 مليارات درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز