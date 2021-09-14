خط لوجستي آمن يربط ميناء جبل علي والمنطقة الحرة بـ«إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

تحرص مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومن خلال ذراعها الأمنية المتمثلة بإدارة الأمن على تطبيق المعايير واللوائح الأمنية المحلية والعالمية لدى تقديم خدماتها في موانئ دبي والمرافق التابعة لها، من بينها تطبيق البنود والمعايير المدرجة في المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ لضمان الامتثال الصارم للوائح والأنظمة، وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة في المناطق التي تشرف عليها.

وأوضح سلطان أحمد بن سليّم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أنه مع اقتراب افتتاح إكسبو 2020 بدبي، فقد اتخذت المؤسسة التدابير الأمنية اللازمة لتوفير خط لوجستي آمن يربط ميناء جبل علي والمنطقة الحرة بمنطقة إكسبو، لتسهيل وتسريع عملية عبور جميع المواد والمستلزمات والبضائع التابعة للجهات المشاركة في هذا الحدث بطريقة آمنة وسلسة عن طريق بوابات شحن إلكترونية وذكية تعمل على مدار الساعة.

وتفصيلاً، أشار إلى أن إدارة أمن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عملت على وضع خطط وبرامج تشغيلية مكثفة للارتقاء بالمعايير والخدمات الأمنية إلى مستويات غير مسبوقة، من خلال تعزيز المنظومة الأمنية داخل موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات والمنطقة الحرة بجبل علي - جافزا، وذلك في إطار أهدافها الرامية إلى تحقيق أعلى مستوى من الجاهزية التي تتماشى مع حجم هذا الحدث الفريد والأضخم عالمياً، وبما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تحقيق أعلى درجات الجاهزية لتأمين الحدث العالمي بالشكل الأمثل.

وأفاد بأن المؤسسة عملت على تطوير أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية، التي من شأنها أن تحقق أعلى معايير السلامة والأنظمة الأمنية للسفن ومرافق الميناء والمناطق الحرة التي تشرف عليها، مشيراً إلى خطط المؤسسة لمواكبة مشروع تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وترجمة رؤية الحكومة للانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر استخدام وتطوير التقنيات والتطبيقات الذكية والتكنولوجيا الحديثة لدى تقديم خدماتها، وتطبيق الاتفاقيات والتشريعات الأمنية التي تضمن الاستقرار في القطاع البحري للإمارة، وتعزز في الوقت نفسه الريادة العالمية للدولة.

وعن أهم الخدمات الأمنية التي تقدمها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، قال بن سليّم إن إدارة الأمن تقدم 28 خدمة على مدار الساعة ومن أهمها إصدار تصاريح دخول الزوار والمراجعين إلى الموانئ والمناطق الحرة، من خلال موقع «تصريح» على البوابة الإلكترونية لدبي التجارية، وخدمة مرافقة الوفود وكبار الشخصيات، مؤكداً أن إدارة الأمن تتولى دور المنظم والمسؤول المباشر عن تفعيل المعايير الأمنية في كل مرافق موانئ دبي العالمية والمناطق الحرة، فضلاً عن التعاون المشترك مع الجهات والهيئات الحكومية في الدولة، وتمثيل المؤسسة في العديد من الفعاليات والمحافل المحلية والدولية، وغيرها من الخدمات ذات العلاقة بتعزيز الجوانب الأمنية.

ووفقاً لآخر الإحصائيات فقد عملت إدارة الأمن على تسهيل حركة 14 مليون مركبة لدخول موانئ دبي والمنطقة الحرة بجبل علي خلال النصف الأول من عام 2021، حيث تدير المؤسسة 22 بوابة موزعة على 4 مناطق في دبي وتحكم من خلالها الرقابة على حركة دخول وخروج مختلف أنواع المركبات إلى الموانئ والمناطق الحرة التي تشرف عليها المؤسسة ويعمل في تلك البوابات طاقم أمني متخصص يضم أكثر من 120 رجل أمن على مدار الساعة.

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