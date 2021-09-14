بيع قطعة أرض في دبي بـ 508 ملايين درهم

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

شهدت دبي أمس صفقة عقارية نوعية، قامت بموجبها شركة «سيرينيا ريزيدنسيز المحدودة» المملوكة لـ «بالما القابضة» ومقرها دبي، بشراء قطعة أرض من شركة نخيل العقارية بـ 508 ملايين درهم. وتعد الأرض من بين أغلى الأراضي في المدينة، وتقع في هلال نخلة جميرا، مباشرة على مياه الخليج العربي، إلى جوار «فندق أتلانتس النخلة». وقالت الشركة إنها «اشترت أغلى قطعة أرض لتشييد أفخم مساكن للأثرياء».

وقال كريم درباس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بالما القابضة، لـ «البيان»، إن صفقة الشراء لم تأت من باب المجازفة، موضحاً أن قرار الشركة لشراء الأرض كان مبنياً على حسابات استثمارية دقيقة تستند إلى حقائق، مشيراً إلى أن نخلة جميرا وجهة سياحية واستثمارية عالمية، وترسخت مكانتها كمطلب دائم للأثرياء الأجانب، لذلك فإن شراء تلك الأرض يمثل أهمية كبيرة لنا على المدى البعيد، حيث تحتل موقع استراتيجي في وسط هلال نخلة جميرا، بإطلالة مباشرة على مياه الخليج العربي، وتجاور فندق أتلانتس الشهير.

وأكد أن الشركة ستباشر بداية العام المقبل تشييد مشروع سكني أيقوني فخم يلبي معايير المعيشة الرغيدة غير المسبوقة، وقد كلفنا فعلياً 3 شركات هندسية معمارية عملاقة لتقديم تصوراتها الهندسية لما يجب أن يكون عليه المشروع المراد تشييده على قطعة الأرض، وستصل استثمارات المشروع إلى 2.5 مليار درهم، وتصل مساحته إلى 1.2 مليون قدم مربعة.

وقال: لدينا مشروع في نخلة جميرا واسمه «سيرينيا ريزيدنسيز» وجرى بيع وحداته، لأثرياء من ألمانيا وسيوسرا وأستراليا وروسيا، خلال 6 أشهر فقط.

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