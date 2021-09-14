بدء اكتتاب «أدنوك للحفر» لجمع 2.76 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن تسعير سهم الاكتتاب العام لشركة أدنوك للحفر بواقع 2.30 درهم للسهم، ما يجعل القيمة السوقية للشركة 36.7 مليار درهم. وبدأت فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام لشركة أدنوك للحفر رسمياً أمس على أن تغلق في 23 سبتمبر بالنسبة للمستثمرين الأفراد في الإمارات ويوم 26 سبتمبر للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية. ومن المتوقع إدراج أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 أكتوبر 2021.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن «أدنوك» تسعى إلى جمع نحو 2.76 مليار درهم، من خلال طرح حصة تبلغ 7.5% من أسهم «أدنوك للحفر» للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقالت «أدنوك» إنها قد تزيد كمية الأسهم المعروضة للبيع ضمن الاكتتاب العام.

وبحسب نشرة الاكتتاب، سيتم طرح 1.2 مليار سهم من أسهم رأس مال «أدنوك للحفر» على ثلاث شرائح تتضمن: شريحة المكتتبين الأفراد، ويُخصص لها نسبة 8% من الحصة المطروحة بما يعادل 96 مليون سهم، وشريحة المستثمرين المؤهلين من الشركات والمؤسسات، ويُخصص لها نسبة 90% من الحصة المطروحة، بما يعادل 1.08 مليار سهم، وشريحة الموظفين من مجموعة «أدنوك»، ويُخصص لها نسبة 2% من الحصة المطروحة بما يعادل 24 مليون سهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز