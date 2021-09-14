24.6 مليار درهم «تعويضات العاملين» في الربع الأول

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

كشفت أحدث إحصاءات وزارة المالية، التي تغطي الميزانيات المحلية، والميزانية الاتحادية، عن وصول الإيرادات إلى 64.938 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب رصد «البيان الاقتصادي»، جاءت إيرادات الربع الأول بواقع 25.89 مليار درهم من الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي، وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى، فيما وصلت الإيرادات الأخرى إلى 35.35 مليار درهم، ووصلت المساهمات الاجتماعية لنحو 3.68 مليارات درهم.

ووصلت المصروفات إلى نحو 73.12 مليار درهم خلال الربع الأول، وتوزعت بواقع 82.7 مليون درهم للمنح، و13.17 ملياراً للمنافع الاجتماعية، و6.69 مليارات للإعانات المالية، و22.59 مليار درهم استخدام السلع والخدمات، و1.22 مليار استهلاك رأس المال الثابت، و1.98 مليار درهم الفائدة والمصروفات الأخرى إلى 2.79 مليار درهم، إضافة إلى 24.58 مليار درهم لتعويضات العاملين، والذي يشمل بحسب المقاييس العالمية، الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت وتذاكر السفر والتأمين الصحي ومكافآت نهاية الخدمة والأتعاب والعمولات النقدية، ورواتب التقاعد والمساعدات الاجتماعية.

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