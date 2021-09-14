«أديا» يعتزم بيع فندقين في سيدني بـ500 مليون دولار

المصدر: (دبي - رويترز)

قال مصدران مطلعان إن جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» سيبيع فندقين في سيدني، وقد يجمع نحو 500 مليون دولار.

ويضم الفندقان الواقعان على ميناء دارلينج وهما نوفوتيل سيدني وآي. بي. آي. اس سيدني نحو 780 غرفة.

وذكر المصدران أنهما أحدث فندقين يتم التخارج منهما من محفظة تضم 31 أصلاً استحوذ عليها الجهاز في عام 2013. وفي عام 2016، باع الجهاز 16 فندقاً في أستراليا لأكور هوتيلز الفرنسية المالكة والمشغلة للفنادق. وهذه الأصول ضمن 31 عقاراً اشتراها الجهاز من توريزم أست هولدينجز ومقرها سيدني في 2013. وهي المحفظة التي جعلت الجهاز أكبر مالك للفنادق بأستراليا. واستثمر الجهاز في العقارات منذ تأسيسه في 1976 وتمثل من 5 إلى 10% من محفظته.

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