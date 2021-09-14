«إيه إم بيست»: انتعاش أرباح ورأسمال شركات التأمين في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

شهد النصف الأول من العام الجاري انتعاشاً ملحوظاً في الأرباح، ومستويات رأس المال الإجمالية في سوق شركات التأمين المدرجة في دولة الإمارات، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 12 شهراً، وذلك وفقاً لتقرير جديد صادر عن «إيه إم بيست».

ويشير تقرير إيه إم بيست لقطاع الأسواق بعنوان «لشركات التأمين المدرجة في الإمارات تحقق الأرباح وانتعاشاً في رأس المال»، إلى أن أداء سوق التأمين في الإمارات ككل، تمكن من الصمود أمام ظروف الاقتصاد الكلي الصعبة والمنافسة الشديدة. وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في أسواق التأمين نحو 15.1 مليار دولار للنصف الأول، ما يشكّل نمواً بنسبة 6 %.

وفي الوقت نفسه، بلغ صافي الأرباح 1.14 مليار درهم، مقارنة بـ 949 مليون درهم في الأشهر الستة الأولى من 2020، وقد شهدت الأرباح التشغيلية نمواً على الرغم من زيادة نسبة الخسائر على مستوى السوق، وكانت مؤشراً على أداء استثماري أقوى مقارنة بالنصف الأول من 2020. وتعزز أداء الاكتتاب لعام 2020 بسبب تأثيرات جائحة «كوفيد 19»، المتمثّل في انخفاض وتيرة مطالبات التأمين على السيارات والمطالبات الطبية.

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