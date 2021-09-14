جمارك دبي تتفقد غرفة العمليات اللوجستية

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من جمارك دبي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي (إدارة مكافحة المخدرات) موقع «إكسبو 2020 دبي»، وذلك ضمن إطار التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية، وتأكيداً على دور جمارك دبي في دعم الجهود المبذولة لتحقيق معرض إكسبو أهدافه وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بتنظيم أفضل دورة في تاريخ المعرض.

ضم الوفد من جمارك دبي الدكتور عبدالله بو سناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي والعقيد خالد بن مويزة نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، وفريق إكسبو في جمارك دبي، والمهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني، وخالد أحمد مدير أول إدارة عمليات المسافرين مبنى المطار رقم 1.

وأكد الدكتور عبدالله بو سناد أهمية التعاون المشترك وجهود إدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي شريكاً استراتيجياً في سبيل تحقيق الأمن والأمان للتصدي ومحاربة أنواع المخدرات كافة وأساليب بيعها عن طريق تبادل المعلومات وعمل سيناريوهات مشتركة بين الطرفين في موقع إكسبو والمواقع الجمركية الأخرى.

وتفقد الوفد غرفة العمليات المركزية، وغرفة العمليات اللوجستية واطلع على الاستعدادات وآلية العمل للتفتيش والرقابة، كما زار الوفد عدداً من أجنحة الدول المشاركة قبل أن يتوقف عند جناح الاستدامة (تيرّا)، إذ اطلع على الملامح المعمارية والهندسية والتقنية في الموقع، وأشاد أعضاء الوفد بالاستعدادات الفريدة التي ستبهر دول العالم أجمع، ويمثل جناح الاستدامة نموذجاً يحتذى به على مستوى التصميم المعماري المستدام.

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