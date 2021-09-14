«مجموعة اتصالات» تعين 100 خريج مواطن بنهاية 2021

المصدر: دبي - البيان‎

أعلنت «مجموعة اتصالات»، أمس، بصفتها الشركة الوطنية الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن عزمها تعيين 100 خريج مواطن بنهاية العام الجاري، خلال مرحلتين، الأولى في سبتمبر الجاري والثانية في ديسمبر المقبل، على أن تعين 25 خريجاً مواطناً في شهر سبتمبر الجاري.

وقالت دينا علي المنصوري الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «مجموعة اتصالات»: إن قرار تعيين دفعة من المواطنين الإماراتيين يأتي تفاعلاً مع توجهات الدولة ولتدل من جديد على أن المجموعة مستمرة في السير على نهج القيادة وتسريع عملية التوطين مسخّرة إمكاناتها وقدراتها كافة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

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