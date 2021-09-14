«المشرق» يتيح للسياح والمقيمين الصينيين إجراء المعاملات رقمياً

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك المشرق، عن قبول عمليات الدفع عبر خدمة WeChat Pay لدى شركاء مختارين في الإمارات، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب توقيع اتفاقية بين المشرق وشركة «تنسنت القابضة المحدودة»، المطور الرسمي لتطبيق WeChat.

وسيتم توفير خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول من خلال هذه المنصة لدى مجموعة مختارة من شركاء المشرق من التجار في مختلف أرجاء البلاد. وبذلك سيتمكن العملاء الذين يمتلكون المحفظة الرقمية الصينية من دفع الفواتير وطلب السلع والخدمات، وتحويل الأموال لمستخدمين آخرين، والدفع ضمن المتاجر التي تدعم خيار الدفع عبر الخدمة.

حلول الدفع

وقال كارتيك تانيجا، نائب الرئيس التنفيذي رئيس المدفوعات في بنك المشرق: «يقدم بنك المشرق الخدمة الجديدة، وهي أحد حلول الدفع التي تمكن العملاء من إجراء المعاملات عبر هواتفهم المحمولة مباشرة، وتعزز قدرة الشركات على المنافسة والنمو من خلال مواكبة أحدث التقنيات. وتعتبر المنصة مزودًا رائدًا لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول في الصين مع أكثر من 800 مليون مستخدم نشط».

وتخدم المنصة مجموعة كبيرة من السياح والمقيمين الصينيين في الإمارات. وهناك احتمال كبير بأن تشهد السوق الإماراتية قبول الدفع بمنصة WeChat Pay. وسيمكن هذا العرض الجديد من المشرق السياح والمقيمين الصينيين من إجراء المعاملات بكل سلاسة وأمان عبر شبكة تجار المشرق في الإمارات.

التطبيق الأول

تندمج منصة WeChat Pay في تطبيق WeChat الأشمل، وهو التطبيق الأول للتواصل الاجتماعي والدفع في الصين. وبحلول شهر يونيو 2021، بلغ عدد مستخدمي الإصدارات المحلية والخارجية من التطبيق 1.25 مليار.

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