«نتورك إنترناشونال» تعزز المدفوعات بين الشركات الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «نتورك إنترناشونال»، المزوّد المتخصص للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تطبيق N-Genius™ المخصص للهواتف المتحرّكة، وذلك في إطار التزامها المستمر تجاه تعزيز قبول المدفوعات الرقمية بين الشركات الصغيرة في دولة الإمارات.

ويعتمد التطبيق على تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) ليتيح تحويل الهاتف الذكي العامل بنظام أندرويد إلى جهاز دفع لاتلامسي متحرك دون الحاجة إلى أجهزة إضافية. ويوفر هذا التطبيق حلاً متنقلاً لأصحاب الشركات الصغيرة يتم عبره قبول المدفوعات الرقمية من خلال مجموعة واسعة من طرق الدفع اللاتلامسية، بما فيها البطاقات والمحافظ الرقمية التي تعمل على الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، وبالتالي ضمان تجربة دفع سلسة للمستهلكين.

المدفوعات اللاتلامسية

وقال أحمد بن طرّاف، الرئيس الإقليمي لشركة «نتورك إنترناشونال» في الإمارات: «أسهمت القيود التي فرضتها جائحة (كوفيد19) في تعزيز الإقبال على اعتماد المدفوعات اللاتلامسية في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم عموماً. ومن شأن التطبيق أن يدعم الشركات المحلية الصغيرة التي تفتقر لهذه الخدمات في الدولة عبر تمكينها من قبول المدفوعات اللاتلامسية وتوفير تجربة تسوّق حديثة وسلسة لعملائها باستخدام الهواتف الذكية».

مزايا مريحة

علاوة على المزايا المريحة التي يوفرها التطبيق عبر تمكين التجار وعملائهم من الدفع في أي مكان وزمان، يستخدم التطبيق البنية التحتية للمدفوعات الموثوق بها التي توفرها «نتورك إنترناشونال».

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