3 أسهم تستحوذ على 56 % من سيولة السوقين

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تراجعت الأسهم المحلية بنحو طفيف للجلسة الثانية على التوالي مع نهاية تداولات، أمس، مع استمرار تعرضها لعمليات جني أرباح مستحقة، بعد وتيرة صعود استمرت جلسات متتالية عدة، في وقت ناهزت السيولة حاجز المليارين درهم بفعل نشاط على 3 أسهم قيادية، وتنفيذ صفقتين كبيرتين.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.28% أو ما يعادل 8.2 نقطة ليغلق عند 2888.82 نقطة مع هبوط أسهم العقار والنقل مقابل صعود البنوك والاستثمار، فيما نزل سوق أبوظبي بنحو 55 نقطة أو ما نسبته 0.7%، ليقفل عند 7764.69 نقطة مدفوعاً بتراجع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والطاقة مقابل صعود الاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.9 مليار درهم موزعة بواقع 1.78 مليار في أبوظبي و133 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 380 مليون سهم منها 296.7 مليوناً في أبوظبي و88.26 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 9360 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.6% مع هبوط «ديار» 2.42% و«إعمار العقارية» 0.72% و«الاتحاد العقارية» 0.66% و«إعمار مولز» 0.48%، فيما استقر «داماك» وارتفع «إعمار للتطوير» 0.25%، ونزل قطاع النقل 1.34% بضغط هبوط «العربية للطيران» 1.46% و«أرامكس» 1.3%، بينما ارتفع «الخليج للملاحة» 0.36%.

وصعد قطاع البنوك 0.05% مع استمرار مكاسب «الإمارات دبي الوطني» بنحو 0.36% مواصلاً التحليق لأعلى مستوياته منذ الإدراج بعد إغلاقه عند 14.1 درهم، فيما انخفض «دبي الإسلامي» 0.2%، وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 0.22% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.55%، فيما استقر «شعاع»، وانخفض «سوق دبي المالي» 0.9%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 27.19 مليون درهم، يليه «دبي الإسلامي» 23.36 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 17.8 مليون درهم، وحقق «مصرف السلام» أكبر ارتفاع بنسبة 7.53%، فيما كان «دبي الوطنية للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.52%.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق العاصمة انخفاض قطاع البنوك 1.08% مع هبوط «أبوظبي الأول» 1.31% و«أبوظبي التجاري» 0.65%، ونزل قطاع العقار 0.51% بعد تراجع «الدار» 0.48% و«رأس الخيمة العقارية» 1.39%، وتراجع قطاع الطاقة 1.15% متأثراً بهبوط «أدنوك للتوزيع» 1.8% و«طاقة» 0.77%.

ونزل قطاع الاستثمار 0.72% علي وقع انخفاض «إشراق» 3.89% و«ألفا ظبي» 2.81% و«الواحة كابيتال» 0.54%، بينما ارتفع قطاع الاتصالات 0.2% مع صعود «اتصالات» 0.25% أمام انخفاض «الياه سات» 1.55%.

تزعم «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 369.2 مليون درهم، يليه «العالمية القابضة» 368.8 مليون درهم، ثم «الدار» 331.3 مليون درهم، وحقق «دواجن رأس الخيمة» أكبر ارتفاع بنسبة 14.78%، فيما كان «تكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

إفصاحات

* أعلنت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير عن شراء 1.06 مليون سهم من أسهمها بسعر 0.73 درهم ليصل إجمالي الأسهم المشتراة إلى 26.63 مليون سهم.

* نفذت شركة شعاع كابيتال عمليات بيع لأسهم الخزينة، حيث باعت 8.15 ملايين سهم بمتوسط سعر 0.7 درهم للسهم.

* أعلن سوق أبوظبي إدراج أسهم شركة «ريسبونس بلس القابضة» اعتباراً من اليوم، ضمن منصة السوق الثاني، مشيراً إلى أنه تقرر إيقاف التداول على أسهم الشركة خارج قاعات التداول اعتباراً من تاريخ إدراجها في السوق.

* تعقد شركة «سيراميك رأس الخيمة» اجتماع جمعية عمومية في 4 أكتوبر المقبل للنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية نصف سنوية عن النصف الأول بنسبة 10% من رأس مال بإجمالي 99.37 مليون درهم.

* أعلنت شركة «دار التأمين» تعيين محمد عثمان في منصب رئيس لجنة الإدارة العليا اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل، كما تقرر تعيين رامز أبوزيد رئيساً تنفيذياً للشركة.

صفقتان كبيرتان

شهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقتين كبيرتين على أسهم «عمان للاستثمار» و«إكسا الهلال الأخضر للتأمين» بقيمة 88.2 مليون درهم و19.29 مليون درهم على التوالي، واستحوذت أسهم 3 شركات على نحو 56% من السيولة أو ما يتجاوز المليار درهم، وهي: «أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة» و«الدار».

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