40 % نمو حيازة «المركزي» من الذهب إلى 11.9 ملياراً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفع رصيد المصرف المركزي من السبائك الذهبية إلى 11.87 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي، نسبتها 40.4 % أو ما يعادل 3.4 مليارات درهم مقارنة بنحو 8.46 مليارات درهم في يوليو 2020. وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي، أن رصيد المعدن الأصفر ارتفع على أساس شهري بنسبة 3.2 % مقارنة بنحو 11.5 مليار درهم في يونيو السابق عليه، بينما انخفض بنسبة 7.6 %، منذ بداية العام الجاري مقارنة بنحو 12.86 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020.

ووفقاً لرصد «البيان الاقتصادي»، فان قيمة رصيد المركزي من السبائك المسجلة على مدار الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري هي الأكبر منذ 2015، تاريخ بدء دخول الذهب في أصول «المركزي»، بعدما قرر المركزي حينها، العودة لتكوين احتياطي الذهب للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، إضافة إلى سلة احتياطاته من العملات الأجنبية. ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها «المركزي»، منها: أموال سائلة، وشهادات إيداع، وأوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

الودائع الادخارية

في سياق آخر، أظهرت النشرة الإحصائية أن الودائع الادخارية في القطاع المصرفي زادت إلى 235.13 ملياراً في نهاية يوليو بنمو على أساس شهري، بنسبة 0.9 % أو ما يعادل 2.2 مليارات درهم مقابل 232.97 مليار درهم في يونيو. وزادت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 8.6 % أو ما يعادل 20 مليار درهم مقابل 215.2 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وانخفضت الودائع تحت الطلب إلى 765.1 مليون درهم في يوليو الماضي، بتراجع على أساس شهري بنسبة 0.3 % أو ما يعادل 2.4 مليار درهم مقابل 767.48 مليار درهم في يونيو الماضي. فيما ارتفعت بنحو 9.7 % منذ بداية العام الجاري أو ما يعادل 68.2 مليار درهم مقابل 696.88 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020.

وتراجعت الودائع لأجل إلى 537.6 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بانخفاض على أساس شهري 1.6 % أو ما يعادل 8.8 مليارات درهم مقابل 546.4 مليار درهم في يونيو السابق عليه، بينما انخفضت خلال الأشهر السبعة الأولى من الجاري بنسبة 12.8 % أو ما يعادل 78.9 مليار درهم مقابل 616.59 مليار درهم في ديسمبر 2020.

فروع البنوك

وانخفض عدد فروع البنوك الوطنية في الدولة لنحو 519 فرعاً، موزعة على 21 بنكاً بنهاية يوليو الماضي، مقابل 522 فرعاً في يونيو و534 فرعاً في مايو، و541 فرعاً في ديسمبر 2020، واستقرت مكاتب الدفع عند 22 مكتباً، فيما ظل عدد فروع البنوك الأجنبية ثابتاً عند 27 فرعاً موزعة على 37 بنكاً.

ووصل عدد العاملين في البنوك بالدولة مستقراً عند 32.62 ألف موظف في نهاية يوليو الماضي، وهو نفس الرقم المسجل في يونيو السابق عليه، موزعين بواقع 25 ألفاً و847 موظفاً في البنوك الوطنية، و6776 موظفاً في البنوك الأجنبية.

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