2.30 درهم سعر سهم اكتتاب «أدنوك للحفر» لجمع 2.76 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن تسعير سهم الاكتتاب العام لشركة «أدنوك للحفر» بواقع 2.30 درهم للسهم، مما يجعل القيمة السوقية للشركة 36.7 مليار درهم. وتم تحديد سعر الاكتتاب من قبل أدنوك، بصفتها المساهم البائع، وأدنوك للحفر عقب مؤشرات طلب أولية قوية من المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك قبل بدء فترة الاكتتاب رسمياً أمس.

وتتوقع أدنوك وشركة أدنوك للحفر أن يوفر سعر السهم عرضاً جذاباً للمستثمرين يعكس ثقة أدنوك بمسار النمو طويل الأجل لشركة أدنوك للحفر وإعطائها الأولوية لأداء قوي في مرحلة ما بعد الإدراج، كما يأتي قرار تحديد سعر السهم متماشياً مع أحد أهداف أدنوك الرئيسية والمتمثل في دعم نمو وتنويع أسواق رأس المال في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.

وبدأت فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام لشركة «أدنوك للحفر» رسمياً أمس على أن تغلق في 23 سبتمبر بالنسبة للمستثمرين الأفراد في الإمارات ويوم 26 سبتمبر للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية. ومن المتوقع إدراج «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 أكتوبر 2021.

سوق أبوظبي

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن «أدنوك» تسعى إلى جمع نحو 2.76 مليار درهم، من خلال طرح حصة تبلغ 7.5 % من أسهم «أدنوك للحفر» للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت «أدنوك» إنها قد تزيد كمية الأسهم المعروضة للبيع ضمن الاكتتاب العام، ومن المتوقَّع أن تُدرج «أدنوك للحفر» في بورصة أبوظبي في 3 أكتوبر المقبل.

وبحسب نشرة الاكتتاب، سيتم طرح 1.2 مليار سهم من أسهم رأسمال «أدنوك للحفر» على ثلاث شرائح تتضمن:

شريحة المكتتبين الأفراد، ويُخصص لها نسبة 8 % من الحصة المطروحة بما يعادل 96 مليون سهم. وشريحة المستثمرين المؤهلين من الشركات والمؤسسات، ويُخصص لها نسبة 90 % من الحصة المطروحة، بما يعادل 1.08 مليار سهم. وشريحة الموظفين من مجموعة «أدنوك»، ويُخصص لها نسبة 2 % من الحصة المطروحة بما يعادل 24 مليون سهم.

وتشمل البنوك متلقية الاكتتاب، أبوظبي الأول، وأبوظبي الإسلامي، وأبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني.

ويعدُّ طرح «أدنوك للحفر»، ثاني طرح عام لشركة مملوكة لشركة بترول أبوظبي بعد أن أدرجت في عام 2017 شركة «أدنوك للتوزيع».

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