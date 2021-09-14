تمكين الشركات الناشئة محور رئيسي في «ملتقى الاستثمار السنوي»

المصدر: (دبي - البيان)

يهدف ملتقى الاستثمار السنوي المقرر عقده خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس 2022 تحت شعار «الاستثمار في الابتكار المستدام من أجل مستقبل مزدهر» إلى تقديم منصة مثالية تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لتعظيم إمكاناتها لجذب التمويل والترويج لأفكارها التجارية للجمهور العالمي، وتوسيع نطاق شبكة أعمالها.

ويسعى الملتقى في دورته الجديدة إلى دعم جميع القطاعات الاقتصادية من خلال فتح العديد من أبواب الفرص للعالم كخريطة طريق مصممة بدقة لتحقيق التعافي، حيث يسلط الضوء على ستة محاور متنوعة بما فيها الشركات الناشئة.

وسوف يعقد الملتقى في دورته الجديدة بطريقة هجينة تشمل إقامة جلسات عروض مباشرة من الشركات الناشئة في مركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020 دبي»، أو من خلال العرض الرقمي عبر منصة افتراضية حديثة. وستحظى الشركات الناشئة بإمكانية الوصول والاتصال بعدد ضخم من المستثمرين من أكثر من 170 دولة مشاركة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم مجموعة واسعة من الأنشطة مثل المؤتمر وورش العمل، وذلك لاستكشاف الاستراتيجيات والممارسات المبتكرة التي يقودها أكثر من 300 متحدث رفيع المستوى من بينهم قادة العالم والوزراء ورؤساء المنظمات المحلية والدولية الرائدة.

وقال وليد فرغل، المدير العام لملتقى الاستثمار السنوي: من الضروري منح الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أقصى قدر من الدعم الذي تحتاجه لأنها تساهم كثيراً في القوة الاقتصادية والتنمية على مستوى العالم.

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