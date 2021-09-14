مجموعة يابانية تستحوذ على شركة ناشئة في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة Monstarlab، التقنية اليابانية، عن استحواذها على ecap الإماراتية، المتخصصة بالبحث التنفيذي والأعمال الاستشارية لرأس المال البشري، ومقرها دبي، وذلك بعد توقيع اتفاقية بين هيروكي إيناجاوا، الرئيس التنفيذي للشركة اليابانية، وكل من دانييل ميرفي وكريس أبريو، الشريكين المؤسسين لـ ecap.

وتتخصص الشركة اليابانية في توفير حلول التحول المتكاملة للمشاريع والشركات وتوسيع نطاق عملها؛ في حين سيدمج الاستحواذ الجديد على الشركة الإماراتية بين القيمة الإضافية، التي توفرها التقنيات الحديثة، وإنشاء فرق إدارة عالمية المستوى وتطويرها.

وستتمكن Monstarlab، بموجب الاتفاقية الجديدة، من تقديم خدمات الاستحواذ على المواهب والبحث عن المسؤولين التنفيذيين، وتقييم الإدارة في جميع الأسواق الرئيسية التي تعمل بها. كما ستسهم في توفير فرص عمل جديدة في الإمارات للمواهب في الأسواق المحلية والدولية.

وقال هيروكي إيناجاوا: «نفخر بإعلاننا عن الاستحواذ على ecap، الشركة التي ساعدتنا على توفير خدماتنا في الإمارات في عام 2019، وكلنا ثقة بأهمية هذا الاستحواذ لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا وطموحاتنا المشتركة في تعزيز التحول الرقمي للشركات والمؤسسات التي نتعاون معها.

ومن خلال الدمج بين المواهب المناسبة والتقنيات الرائدة عالمياً، سنتمكن بالتأكيد من توفير المنصة، التي يحتاج إليها عملاؤنا للنجاح في إتمام هذا التحول».

وتابع قائلاً: «سنعمل على توسيع نطاق عمل الشركة الجديدة بصورة استراتيجية، من خلال الاستفادة من حضورنا العالمي في أكثر من 17 سوقاً، ما سيتيح لعملائنا الأدوات اللازمة للوصول إلى مواهب عالمية المستوى في جميع أنحاء العالم. ونتطلع للاستفادة من هذا الاستحواذ في نشر عملياتنا بالأسواق الإقليمية والدولية بصورة أكبر، مع الالتزام بمواصلة استثماراتنا».

وقال كريس أبريو: «على الرغم من حدوث الاستحواذ في وقت مبكر من رحلة شركتنا، إلا أن الانسجام السريع في الاستراتيجيات والقيم والتطلعات جعل الموافقة على الاتفاقية قراراً سهلاً بالنســـــــــــــبة لي ولدانييل ولطلال».

مشاريع ناجحة

نجحت الشركة في تقديم مشاريع ناجحة لعدد من العملاء المرموقين في المنطقة؛ بما فيها شركة كريم، التي عملت Monstarlab على تطوير منصة «كريم ناو» وإطلاقها لصالحها قبل الاستحواذ عليها من قبل شركة أوبر، كما عملت مع الشركة القابضة (ADQ) وبنك الإمارات دبي الوطني ومؤسسة دبي للمستقبل.

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