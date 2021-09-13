«سيدار روز» تطلق «أهلاً» لضم عملاء جدد للشركات والأفراد

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «سيدار روز» عن إطلاق برنامجها «أهلاً» – الحل الآلي، لاجتذاب عملاء جدد من الشركات والأفراد، من خلال إتاحة الفرصة لضمهم بشكل أسرع من أي وقت مضى مع درجة ثقة أعلى، وقد تم تصميم هذا الحل الشامل بصفة خاصة للكيانات المنظمة، وهؤلاء الذين يتطلعون إلى تبسيط عمليات استقطاب العملاء وضمهم.

أكد أنطون مسعد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سيدار روز» أنه مع النمو الهائل في الأنشطة الرقمية للشركات يأتي طلب متزايد على ضم عملاء وشركات جدد آلياً بسرعة وفاعلية من دون حاجة للتدخل اليدوي غير الضروري.

«أهلاً» حل منظم للامتثال وضم العملاء، ومن خلال الاستفادة من قدرتنا على الدخول على بيانات عالمية موثوق بها، فضلاً عن تجربتنا خبيراً في إدارة المخاطر، نقدم حلول إدارة مخاطر نهائية للعاملين في شؤون الامتثال والمالية يمكنها أن تكون آلية بالكامل ومصممة، بما يتناسب مع متطلباتهم التنظيمية، القانونية والتجارية.

ويوفر البرنامج بيئة ذكية، آمنة، سريعة وفعالة لضم العملاء، إدارتهم ومراقبتهم منذ التسجيل وحتى التحقق من المعلومات الشخصية للأفراد أو الشركات، تحديد المخاطر المحتملة المتعلقة بالعقوبات، لوائح المراقبة، الأشخاص العاملين في السياسة والمعرضين للإعلام السلبي، إجراء التحقق المطلوب حول العملاء، الذين يمثلون مخاطرة كبيرة، وضم عملاء جدد مع مراقبة دائمة لتلقي إنذارات بشأن أي مؤشرات خطر تظهر نتيجة لتغييرات في ملفاتهم الشخصية.

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