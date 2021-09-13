1.1 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان بنمو 5.5% خلال أغسطس

المصدر: عجمان - البيان

أشار التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن تسجيل 584 تصرفاً عقارياً خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، لتحقق بذلك زيادة بنسبة 5.5% مقارنة بشهر يوليو الماضي، في حين بلغ إجمالي حجم التداولات العقارية 719 مليون درهم تم تسجيلها من خلال 435 عملية تداول شملت «البيع» وتسجيل جديد.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن السوق العقاري في إمارة عجمان حافظ على نشاطه وأدائه المتصاعد ويواصل تقديم أرقام إيجابية تعكس مدى ثقة واهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بالفرص المتاحة في الإمارة، وذلك لما تتمتع به من مناخ استثماري آمن وجذاب وتسهيلات استثنائية عززت المزايا التنافسية التي توفرها إمارة عجمان لرواد الأعمال والمستثمرين من مختلف الجنسيات.

وتصدر حي الياسمين قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الزاهية» ومصفوت 8"، وقدرت أعلى قيمة مبايعة بنحو 27 مليون درهم. كما كشف التقرير العقاري عن تسجيل 92 عملية رهن قدرت أعلاها بنحو 86,2 مليون درهم عن فئة الأراضي و1.03 مليون درهم عن فئة الوحدات العقارية السكنية.

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