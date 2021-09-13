روڤ للفنادق تضيف 3 آلاف غرفة في دبي بافتتاح «روڤ سيتي ووك»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت روڤ للفنادق، علامة الضيافة وأسلوب الحياة الاستثنائية في الإمارات، عن افتتاح فندق روڤ سيتي ووك، ليتجاوز عدد الغرف الفندقية التي تتولى إدارتها في دبي ثلاثة آلاف غرفة. ويقع الفندق الجديد الذي يعد أحدث إضافات العلامة ضمن أبرز المجتمعات الإبداعية في دبي، والذي يحتضن مجموعة من أحدث وأشهر الوجهات في الإمارة.

ويقدم روڤ سيتي ووك للضيوف فرصة مثالية لاستكشاف ملامح أسلوب الحياة العصري في سيتي ووك بفضل موقعه الاستراتيجي في قلب المنطقة مقابل كوكا كولا أرينا دبي، أكبر مساحة مخصصة للفعاليات في الإمارة، ما يجعله محطة مثالية للراغبين بتنظيم الفعاليات أو التسوق في أرقى متاجر التجزئة أو تذوق الأطباق في أشهر المطاعم أو مشاهدة العروض السينمائية أو زيارة الوجهات العائلية أو التوجه إلى الغابة الاستوائية المغلقة والمليئة بالنباتات والحيوانات المميزة.

وقال بول بريدجر، مدير العمليات المؤسسية لدى روڤ للفنادق: «ندرك في روڤ أهمية توفير إقامة هادئة ومقبولة التكلفة لضيوفنا العصريين من السياح الدوليين، ما يضمن لهم استكشاف آفاق لا محدودة من التجارب المميزة. ونبحث دائماً عن مواقع متميزة لافتتاح وجهات جديدة تعزز محفظتنا من الفنادق الآخذة بالنمو، مع التركيز على تأمين أعلى مستويات الراحة والخدمات الممتازة. ويجسد روڤ سيتي ووك مفهوم العلامة المفضل وتجارب الضيافة سهلة الوصول في أحد أكثر المواقع الرائدة في دبي، موفراً للضيوف محطة انطلاق استثنائية للاستمتاع بأروع المغامرات».

ويتميز فندق روڤ سيتي ووك بتصميم عصري وفاخر بإلهام من الطابع الموسيقي. ويعتبر الفندق مكاناً مثالياً لالتقاط الصور بفضل لمساته الفريدة التي تتنوع بين الآلات والأسطوانات الموسيقية وغيرها من إبداعات فنانين إقليميين وعالميين من الماضي والحاضر. وترحب الوجهة بضيوفها على وقع أنغام منسقي الأغاني والموسيقيين المحليين، الذين يؤدون عروضهم في بهو الفندق خلال أوقات محددة.

ويضمّ الفندق 566 غرفة إلى جانب غرف عائلية متصلة لاستيعاب الأعداد الكبيرة والمجموعات السياحية، كما تأتي جميع الغرف مجهزة بالكامل بجميع المعدات والمستلزمات التي تضمن للضيوف إقامة مريحة ومذهلة.

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