اتصالات أسرع شبكة هاتف متحرك في العالم للعام الثاني على التوالي

المصدر: البيان



أكدت شركة ®️Ookla الرائدة عالمياً في اختبار سرعة النطاق العريض وشبكات الهاتف المتحرك وتحليل سرعة تنزيل وإرسال البيانات، تفوق شركة "اتصالات" عالمياً للعام الثاني على التوالي باحتفاظها بلقب "شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم" عن عام 2021.

ويعزز هذا الإنجاز العالمي من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة تزامنا مع حلول الذكرى الـ 50 على تأسيسها، لتصبح بذلك دولة الإمارات الأسرع عالمياً على مؤشر سرعة الهاتف المتحرك؛ الأمر الذي يتماشي مع التطلعات الحكومية الهادفة إلى تحقيق الريادة والنمو والمستقبل المشرف.

واستلم الجائزة مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لعمليات "اتصالات الإمارات" في مقر "اتصالات" بدبي بحضور المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات ونخبة من مسؤولي اتصالات في مختلف الإدارات بما فيهم قسم التكنولوجيا.

وقد اعتمد هذا التصنيف على تحليل دقيق تقوم به ®️Ookla لملايين الاختبارات التي يقوم بها العملاء عبر كل شبكة للتحقق من سرعات الإنترنت، باستخدام تطبيقات مختلفة على منصات الهاتف المتحرك، ويتم منح

التصنيف "Speedtest Awards لأفضل مشغلي الشبكات ويتم تحديدها باستخدام تصنيف نقاط السرع Speed Score tm الذي يتضمن قياساً لسرعات التنزيل والإرسال لدى كل مشغل، وبالشكل الذي يسهم في تصنيف الأداء الإجمالي لسرعة الشبكة.

ونجحت "اتصالات" بتحقيق معدل قياسي لسرعة التنزيل بلغ 193.88 ميجابت بالثانية بتصنيف 153.05 في نقاط السرعة لتكون المشغل الوحيد حول العالم الذي يحصل على تصنيف أعلى من "150" نقطة حسب مؤشر ®️Ooklam Speedtest.

وبالإضافة إلى لقب الشبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم"، حصلت "اتصالات" بموجب معطيات * Speedtest Awards أيضا على لقب "أسرع شبكة للنطاق العريض الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي" عن الربع الأول والربع الثاني من العام 2021.

وتعليقاً على هذا الانجاز قال دووغ ساتلس، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي Ookla: "تمنح @Ookla جوائز Speedtest Awards لنخبة من مشغلي شبكات الاتصالات الذين استطاعوا توفير الخدمات الاستثنائية من حيث أداء وتغطية الإنترنت ضمن أسواقهم، ويسرنا الإعلان عن حصول اتصالات" على لقب "شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم بالإضافة إلى لقب "أسرع شبكة للنطاق العريض الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي"، ويعكس هذا الإنجاز مدى تفوق أداء "اتصالات" في الربع الأول - الربع الثاني من العام 2021، وفقا لتحليلات شاملة من Ookla مبنية على اختبارات السرعة التي قام بها العديد من المشتركين بواسطة Speedtest ." ونجحت استثمارات "اتصالات" خلال السنوات الماضية في بناء واحدة من أحدث شبكات الاتصالات في العالم الأمر الذي أسهم بشكل رئيسي في تحسين الأداء الإجمالي لدولة الإمارات على المؤشرات العالمية، لتحل الأولى عالمياً في الفترة ما بين يناير ويونيو من عام 2021 من حيث معدل سرعة تنزيل البيانات وقا لمؤشر Speedtest Global Index™️

وفي هذا السياق، قال مسعود م: شريف محمود، الرئيس التنفيذي لعمليات "اتصالات الإمارات": "يبرهن هذا الإنجاز الدولي أهمية العزيمة والجهود الصادقة للقيادة الرشيدة لبناء دولة متميزة في جميع القطاعات، ولأن تصبح دولة الامارات العربية المتحدة في صدارة المشهد الرقمي إقليميا وعالمياً، وتعتز "اتصالات" بأن تكون جزءا محوريا في هذه الرحلة الملهمة تزامنا مع الذكرى الـ 50 من النجاح المتواصل والتي استطاعت خلالها دولة الإمارات بأن تحتل المراتب الريادية التي سيسطرها التاريخ بحروف من نور ."

وعزا مسعود هذا الإنجاز الكبير للدعم اللامحدود الذي تتلقاه "اتصالات" من القيادة الرشيدة عبر سلسلة غير متناهية من المحفزات وتوفير البيئة اللازمة لاعتلاء مراتب الصدارة بالإضافة إلى استراتيجية "اتصالات المرنة والمتجددة والمتمثلة في "قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات" مما أسهم في مسيرتنا لبناء أحدث وأفضل شبكات الاتصالات في الأسواق التي تعمل بها، أثناء سعينا لتعزيز القيمة المضافة لكافة شركائنا وتحقيق أهدافنا في ريادة الابتكار الرقمي نحو مستقبل أفضل."

وتساهم سرعات الإنترنت العالية للهاتف المتحرك في إثراء تجارب المشتركين وتحسين مستوى خدمات الإنترنت على الهاتف المتحرك التي بات الجميع يعتمد عليها بالإضافة إلى دعم قطاع الأعمال بمختلف المجالات.

وكانت "اتصالات" الرائدة في طرح الأجيال السابقة من شبكات الاتصالات في المنطقة مثل الجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G والجيل الخامس 56. وقد سبق أن فازت "اتصالات" بلقب شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم وشبكة النطاق العريض الأسرع في المنطقة ضمن جوائز Speedtest Awards TM للعام 2020، ويجسد ذلك جهود "اتصالات" المستمرة لتحسين أداء شبكات الهاتف المتحرك، بما يسهم في دعم استمرارية الأعمال والعمل والتعليم عن بعد، وتزويد المشتركين بأجود خدمات الترفيه المنزلي.

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