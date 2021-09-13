طيران الإمارات تطلق أول تطبيق واقع افتراضي لناقلة جوية في «أوكولاس»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت طيران الإمارات أول تطبيق واقع افتراضي لناقلة جوية على مستوى العالم. ويتيح التطبيق على «متجر أوكولاس Oculus Store» للعملاء استكشاف جناح الدرجة الأولى المغلق بالكامل Gamechanger، والصالون الجوي على طائرات A380، وما يحيط بمقاعدهم في رحلاتهم المنتظرة، وذلك باستخدام تجارب الواقع الافتراضي VR الرائدة في الصناعة والحائزة جوائز عالمية.

واتخذت طيران الإمارات خطوة نوعية في طموحها للتواصل مع عملائها في جميع أنحاء العالم وإشراكهم من خلال تطبيق VR المتطور، المتاح لأي شخص قادر على الاتصال بالإنترنت ومن خلال تطبيق طيران الإمارات، والآن عبر «متجر أوكولاس» لمستخدمي «أوكولاس ريفت Oculus Rift». تعرفوا إلى المزيد حول تجربة الإمارات للواقع الافتراضي على «أوكولاس ريفت» بالضغط هنا.

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصال والتسويق والعلامة التجارية: «تهدف طيران الإمارات إلى تقديم تجارب عملاء مبتكرة ومتميزة، سواء على متن الطائرة أو على الأرض أو في الفضاء الرقمي. ففي عام 2018، أصبحنا أول ناقلة في العالم تقدم تقنية واقع افتراضي متقدمة على منصاتنا الرقمية، ما وفر لعملائنا فرصة غامرة للتعرف إلى تجربة طيران الإمارات الرائعة التي تنتظرهم قبل الصعود على متن الطائرة. وقد واصلنا الاستثمار وتطوير هذه التجربة، ويسعدنا اليوم أن نكون أول ناقلة تطلق تطبيق واقع افتراضي متكامل على أوكولاس».

وأضاف بقوله: «تساهم هذه المبادرة في توسيع نطاق وصولنا العالمي وقدرتنا على التفاعل مع عملائنا عبر المنصات الرقمية. وقد جاءت في وقتها المناسب تماماً، إذ تسببت الجائحة في عدم سفر الكثيرين، الذين يسعون للإلهام والبحث وإعادة اكتشاف الرحلات وما يتوافر لهم من خيارات».

ويتيح التطبيق، الذي طُوّر بالشراكة مع شركة التكنولوجيا Renacen، لعملاء طيران الإمارات التنقل عبر مقصورات الدرجات السياحية والأعمال والأولى، واستكشاف مقاعدهم وما يحيط بها، بالإضافة إلى الصالون الجوي الشهير وحمّام الشاور سبا على طائرة الإمارات A380. وتعمل طيران الإمارات على نسخة محدّثة بإضافة مقصورة الدرجة السياحية الممتازة وأحدث التصميمات الداخلية لطائرة A380.

وتخطط طيران الإمارات مستقبلاً لتزويد العملاء القدرة على استكشاف الوجهات واختيار المقصورة وحجز الرحلة والدفع من خلال تطبيق Emirates Oculus VR.

ويمكن للمستخدمين استكشاف تجارب الإمارات للواقع الافتراضي التالية من خلال:

تطبيق Emirates Oculus VR على متجر Oculus: يقدم للمستخدمين تجارب دقيقة بالحجم الطبيعي وتجارب مقصورة تفاعلية على متن طائرة A380 الرائدة وطائرة بوينج 777-300ER Gamechanger. ويستطيع المستخدم، على سبيل المثال، «التقاط» العناصر من الصالون الجوي، أو «تشغيل» الدش في حمّام الشاور سبا، أو إغلاق باب الجناح الخاص، بالإضافة إلى استكشاف قمرة القيادة أيضاً.

موقع Emirates.com على أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الأجهزة المحمولة أو تطبيق طيران الإمارات لنظامي التشغيل iOS وAndroid: عرض غامر ثلاثي الأبعاد وتقنية الواقع الافتراضي على الويب وعرض 360 درجة لمقصورة طائرة الإمارات بوينج 777 وطائرة A380. ويمكن للمستخدم استكشاف مقعده قبل إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت باستخدام خريطة المقاعد ثلاثية الأبعاد. وتتيح الأداة للعميل التنقل من مقعد إلى آخر، وحجز المقعد المفضل. كما يمكن للمستخدم الاستمتاع بالتنقل في المقصورة من دون استخدام اليدين واختيار المقعد باستخدام سماعة رأس واقع افتراضي مثل Google Cardboard. وتتوافق هذه التقنية الحائزة جوائز مع جميع الأجهزة من دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية أو مكونات إضافية.

يذكر أن تجربة الواقع الافتراضي لطيران الإمارات تأهلت ضمن القائمة النهائية، التي ضمت ستة مرشحين لجوائز الواقع الافتراضي VR الدولية الخامسة لهذا العام في فئة «تسويق الواقع الافتراضي لهذا العام».

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