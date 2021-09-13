508 ملايين درهم ثمناً لأغلى قطعة أرض في دبي تشتريها "سيرينيا ريزيدنسيز"

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة "سيرينيا ريزيدنسيز المحدودة" عن شراء أغلى قطعة أرض في صفقة تعد الأكبر من نوعها لمستثمر خاص بدبي في العام 2021. وتقع القطعة البالغة قيمتها 508 ملايين درهم على هلال نخلة جميرا، وسيتم استخدامها لتطوير مشروع جديد على شاطئ البحر. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تمكنت الشركة بنجاح من بيع سيرينيا ريزيدنسيز، المشروع السكني الأكثر تميزاً على هلال جزيرة النخلة جميرا.

وتبلغ قيمة المشروع الجديد 2.5 مليار درهم، بينما تصل مساحته إلى 1.2 مليون قدم مربع تقريباً، وسيتم تطويره من قبل شركة بالما القابضة، إحدى أبرز الأسماء في قطاع العقارات، بفضل إنجازها مشاريع سكنية مميزة، مثل أبراج "سيلفيرين"، و "أوليفارا ريزيدنسيز آند بارك"، إضافة إلى "سيرينيا ريزيدنسيز" في النخلة.

وقال كريم درباس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بالما القابضة: "بعد النجاح الهائل الذي حققته الشركة عند إطلاق "سيرينيا ريزيدنسيز"، يسعدنا تطوير هذه القطعة التي تعتبر الأكثر تميزاً من نوعها على شاطئ البحر بدبي. إننا في بالما القابضة نسعى دائماً لإطلاق مشاريع سكنية عالمية المستوى لنترك بصمة خاصة على القطاع العقاري في الإمارة. ونفخر أن تكون مهمتنا قائمة على متابعة رؤية حكومة دبي لتحقيق التميز وتعزيز جاذبية الإمارة عالمياً كوجهة عقارية رائدة، من خلال تقديم مشاريع سكنية استثنائية تكون محط اهتمام الجميع".

وفي تعليقه على هذه الصفقة، قال حسن نيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بانيان والجهة المالكة لـِ "سيرينيا ريزيدنسيز": "بعد الانتهاء من تطوير سيرينيا ريزيدنسيز، وبيعه بالكامل، نشعر بالحماسة لشراء هذه القطعة لبناء تحفة معمارية أخرى على جزيرة النخلة جميرا التي تعتبر واحدة من أكثر المواقع تميزاً في دبي. لقد أصبحت دبي واحدة من أكثر الوجهات استقطاباً للمستثمرين في العالم، ويظهر ذلك بوضوح من خلال حجم التصرفات العقارية التي تجاوزت مستويات ما قبل الوباء، حسب الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أضف إلى ذلك تنامي أعداد المستثمرين الدوليين الذين يختارون سوق دبي العقاري ملاذاً آمناً لاستثماراتهم. إن الرؤية والاستراتيجية طويلة المدى لقيادة الإمارة تشجعنا على مواصلة البناء والاستثمار في مدينة أصبح النجاح مقترناً باسمها، ولا تتوقف أبداً عن إبهار الجميع، والعمل المتواصل لتجاوز توقعاتهم".

وسيتم إطلاق المشروع الجديد في العام المقبل 2022، في حين تعتزم الشركة الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

وأضاف كريم: "خلال الاثني عشر شهراً الماضية، شهد سوق العقارات السكنية في دبي نمواً مذهلاً، ويعزى الفضل في ذلك إلى التعامل الحكومي بطريقة حاسمة وثابتة مع الظروف العالمية السائدة، من أجل ترسيخ بيئة استثمارية آمنة ومتناغمة. وإذا أخذنا بالحسبان سهولة ممارسة الأعمال التجارية في الإمارة، وحزم الحوافز واللوائح الحكومية، والتزامها إزاء تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، تبرز دبي كواحدة من الوجهات الاستثمارية الرائدة في العالم. وسيتجلى هذا بصورة أوضح لاستضافتها معرض "إكسبو 2020 دبي" الحدث الأشهر الذي يترقب العالم انطلاقه في مطلع الشهر المقبل".

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